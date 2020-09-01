71-річна Пугачова в короткій спідниці й кедах уперше відвела дітей до школи
1 вересня 2020, 16:52
Радянська та російська співачка Алла Пугачова тепер мама двох школярів. Діти 71-річної Примадонни та її 44-річного чоловіка Максима Галкіна, Гаррі та Ліза вирушили до першого класу.
Проводжати свою малечу гризти граніт науки Алла Борисівна прийшла в молодіжному грайливому прикиді та світила колінами в короткій спідниці. Татусь Максим теж вирішив не відставати й надів джинси з дірками.
Відео з першого дзвоника 6-річних двійнят поділився в мережі Галкін.
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Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья 😊
Нагадаємо, Гаррі та Ліза ходили до дитсадка за системою Монтесорі, а ще змалечку займалися спортом та вивчали французьку.
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