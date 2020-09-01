71-річна Пугачова в короткій спідниці й кедах уперше відвела дітей до школи

Радянська та російська співачка Алла Пугачова тепер мама двох школярів. Діти 71-річної Примадонни та її 44-річного чоловіка Максима Галкіна, Гаррі та Ліза вирушили до першого класу.

Проводжати свою малечу гризти граніт науки Алла Борисівна прийшла в молодіжному грайливому прикиді та світила колінами в короткій спідниці. Татусь Максим теж вирішив не відставати й надів джинси з дірками.

Пугачова та Галкін - щасливі батьки першокласників фото з instagram

71-річна Примадонна вирішила посвітити ніжками на лінійці

Відео з першого дзвоника 6-річних двійнят поділився в мережі Галкін.

Нагадаємо, Гаррі та Ліза ходили до дитсадка за системою Монтесорі, а ще змалечку займалися спортом та вивчали французьку.