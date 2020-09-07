Огнєвіч у сексі-спідниці заспівала у Славутичі від партії мера Чернігова
Понеділок, 7 вересня 2020, 09:20
Схоже, співачка Злата Огнєвіч вирішила знову зв’язатися з політикою, а точніше – з партією "Рідний дім", яку торік створив мер Чернігова Владислав Атрошенко.
У суботу 5-го вересня у Славутичі відбулася презентація партії, і хедлайнером концерту стала саме Злата, яка, до речі, відмовилася від депутатського мандати тоді ж, коли і Атрошенко.
У своїх сторі Огнєвіч запостила кілька відео, на яких видно, що це концерт, організований партією "Рідний дім".
До слова, гонорар співачки становить від 5 до 7 тисяч доларів. Але для Атрошенка, який у липні отримав спадок у розмірі 138 мільйонів гривень, це дрібниці.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії