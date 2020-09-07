Огнєвіч у сексі-спідниці заспівала у Славутичі від партії мера Чернігова

Схоже, співачка Злата Огнєвіч вирішила знову зв’язатися з політикою, а точніше – з партією "Рідний дім", яку торік створив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

У суботу 5-го вересня у Славутичі відбулася презентація партії, і хедлайнером концерту стала саме Злата, яка, до речі, відмовилася від депутатського мандати тоді ж, коли і Атрошенко.

У своїх сторі Огнєвіч запостила кілька відео, на яких видно, що це концерт, організований партією "Рідний дім".

Злата виступила на концерті від партії Атрошенка

До слова, гонорар співачки становить від 5 до 7 тисяч доларів. Але для Атрошенка, який у липні отримав спадок у розмірі 138 мільйонів гривень, це дрібниці.

Зазвичай артисти за такі концерти беруть подвійну плату

Фото з Instagram