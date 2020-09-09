На Венедіктову поскаржилися в суд через брехню про коштовний годинник

9 вересня 2020, 09:04

Неурядова організація State Watch вирішила притягти генпрокурорку Ірина Венедіктов до відповідальності за так званий фейковий годинник бренду Hublot, який вона засвітила ще в березні.

Представник State Watch Олександр Лємєнов повідомив у своєму Facebook, що вони підготували заяву про злочин у ДБР за статтею 229 Кримінального кодексу "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування".

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Posted by Олександр Лємєнов on Tuesday, September 8, 2020


Як відомо, у червні Венедіктова заявила, що експертний інститут визнав її годинник фейковим, і що коштує він 5 тисяч гривень, а не 10 тисяч євро, як писали спочатку.

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Posted by Центр Протидії Корупції on Friday, June 19, 2020


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