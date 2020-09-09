На Венедіктову поскаржилися в суд через брехню про коштовний годинник

Неурядова організація State Watch вирішила притягти генпрокурорку Ірина Венедіктов до відповідальності за так званий фейковий годинник бренду Hublot, який вона засвітила ще в березні.

Представник State Watch Олександр Лємєнов повідомив у своєму Facebook, що вони підготували заяву про злочин у ДБР за статтею 229 Кримінального кодексу "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування".

Кожен з нас Генпрокурор: провадження за брехню з годинником 🇺🇦 На початку весни Генпрокурор Венедіктова «засвітила»... Posted by Олександр Лємєнов on Tuesday, September 8, 2020

Як відомо, у червні Венедіктова заявила, що експертний інститут визнав її годинник фейковим, і що коштує він 5 тисяч гривень, а не 10 тисяч євро, як писали спочатку.