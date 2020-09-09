На Венедіктову поскаржилися в суд через брехню про коштовний годинник
Неурядова організація State Watch вирішила притягти генпрокурорку Ірина Венедіктов до відповідальності за так званий фейковий годинник бренду Hublot, який вона засвітила ще в березні.
Представник State Watch Олександр Лємєнов повідомив у своєму Facebook, що вони підготували заяву про злочин у ДБР за статтею 229 Кримінального кодексу "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування".
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Як відомо, у червні Венедіктова заявила, що експертний інститут визнав її годинник фейковим, і що коштує він 5 тисяч гривень, а не 10 тисяч євро, як писали спочатку.
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