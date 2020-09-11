Білик у масці та ботфортах отримала іменну зірку у столиці. ФОТО

50-ту ювілейну зірку на Площі зірок біля ТЦ Гуллівер урочисто віддали 50-річній співачці Ірині Білик.

Церемонія відкриття іменної відзнаки відбулася 10-го вересня. Артистка була у чорній масці, чорних рукавичках та чорних ботфортах.

"Цей день я запам'ятаю на все життя! Про це мріють всі артисти в усьому світі - мати свою зірку⭐️на алеї слави зірок! Нехай моя музика🎶 залишається улюбленою❤️на довгі роки, а ще краще назавжди!", - написала Білик у своєму Instagram.

Привітати Іру прийшли її колишній Діма Коляденко та поет Юрій Рибчинський

Нагадаємо, нещодавно зірку на Площі зірок також отримала гімнастка Ганна Різатдінова.