Білик у масці та ботфортах отримала іменну зірку у столиці. ФОТО
50-ту ювілейну зірку на Площі зірок біля ТЦ Гуллівер урочисто віддали 50-річній співачці Ірині Білик.
Церемонія відкриття іменної відзнаки відбулася 10-го вересня. Артистка була у чорній масці, чорних рукавичках та чорних ботфортах.
"Цей день я запам'ятаю на все життя! Про це мріють всі артисти в усьому світі - мати свою зірку⭐️на алеї слави зірок! Нехай моя музика🎶 залишається улюбленою❤️на довгі роки, а ще краще назавжди!", - написала Білик у своєму Instagram.
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50! Тепер на нашій #ПлощаЗірок цілих 50 легенд музики, спорту, театру та кіно! Але це не єдиний привід для гордості сьогодні. Ювілейна зірка, яку ми відкрили сьогодні — особлива, адже належить вона Ірині Білик, на хітах якої виросли та провели юність, більшість з нас) А її творчість продовжує лунати й зараз. ⠀ Неймовірно щасливі відкривати зірки великим людям України! Неймовірно раді були бачити кожного з вас, друзі ☄️ ⠀ До зустрічі на #ПлощаЗірок, попереду на вас чекає ще більше нових відкриттів ⭐️
Нагадаємо, нещодавно зірку на Площі зірок також отримала гімнастка Ганна Різатдінова.