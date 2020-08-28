"Емоції переповнюють": Різатдінова похвалилася іменною зіркою в центрі столиці
Бронзова призерка олімпійських ігор, гімнастка Ганна Різатдінова отримала іменну зірку у центрі Києва.
Разом з іншими спортсменками Аню вшанували 27-го серпня біля ТЦ Гуллівер.
Фото з події та враженнями Різатдінова поділилася в Instagram.
"Коли дізналася новину про те, що мені будуть відкривати зірку, емоції переповнювали. Це була завжди мрія, щоб я отримала визнання саме у себе вдома, саме в своїй країні", - зауважила гімнастка.
"Коли ти протягом 17 років наполегливо робиш все для того, щоб прапор України піднімався якомога частіше, коли ось саме країна тебе оцінює, це найдорожче для спортсмена. Повірте: нам багато чого не треба, просто потрібно, щоб праця була оцінена", - наголосила Аня.
"До кінця навіть ще не розумію взагалі масштаб цієї події. Емоції переповнюють. І стільки людей прийшло мене підтримати сьогодні: моя спортивна команда. Шкода, що батьки на даний момент не зі мною. Але вони пишаються", - зазначила Різатдінова.
"Я впевнена, що коли мамі буду надсилати фотографії з сьогоднішнього заходу, вона поплаче, тому що вона у мене сентиментальна. Ну а тато буде пишатися, я в цьому впевнена. Тому що для них я завжди 5-річна дівчинка, яка починала свій шлях, у якої багато чого не виходило в гімнастиці. І ось куди ми дійшли", - пораділа Ганна.
Нагадаємо, нещодавно Різатдінова зізналася, що нині відчуває відразу до професійного спорту, тому знайшла собі інше захоплення.