"Емоції переповнюють": Різатдінова похвалилася іменною зіркою в центрі столиці

Бронзова призерка олімпійських ігор, гімнастка Ганна Різатдінова отримала іменну зірку у центрі Києва.

Разом з іншими спортсменками Аню вшанували 27-го серпня біля ТЦ Гуллівер.

Фото з події та враженнями Різатдінова поділилася в Instagram.

"Коли дізналася новину про те, що мені будуть відкривати зірку, емоції переповнювали. Це була завжди мрія, щоб я отримала визнання саме у себе вдома, саме в своїй країні", - зауважила гімнастка.

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У Різатдінової тепер є зірка на київській Алеї слави

"Коли ти протягом 17 років наполегливо робиш все для того, щоб прапор України піднімався якомога частіше, коли ось саме країна тебе оцінює, це найдорожче для спортсмена. Повірте: нам багато чого не треба, просто потрібно, щоб праця була оцінена", - наголосила Аня.

Аня тішиться з того, що на батьківщині її цінують

"До кінця навіть ще не розумію взагалі масштаб цієї події. Емоції переповнюють. І стільки людей прийшло мене підтримати сьогодні: моя спортивна команда. Шкода, що батьки на даний момент не зі мною. Але вони пишаються", - зазначила Різатдінова.

Тренерка Іріша Блохіна прийшла підтримати Різатдінову

"Я впевнена, що коли мамі буду надсилати фотографії з сьогоднішнього заходу, вона поплаче, тому що вона у мене сентиментальна. Ну а тато буде пишатися, я в цьому впевнена. Тому що для них я завжди 5-річна дівчинка, яка починала свій шлях, у якої багато чого не виходило в гімнастиці. І ось куди ми дійшли", - пораділа Ганна.

Після закінчення кар'єри у великому спорті Аня проводить майстер-класи по всьому світу та навчає дітей

Нагадаємо, нещодавно Різатдінова зізналася, що нині відчуває відразу до професійного спорту, тому знайшла собі інше захоплення.