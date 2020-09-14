Бадоєви похвалилися 15-річною донькою-першокласницею
Понеділок, 14 вересня 2020, 15:31
Кліпмейкер Алан Бадоєв і телеведуча Жанна Бадоєва поділилися свіжими фото своєї доньки, 15-річної Лоліти, яка стала першокласницею.
"Ну ось і в Італії розпочався навчальний рік! Сьогодні Лоліта йде в перший клас старшої школи!", - написала Жанна в Instagram.
"Це третя школа в італійській середній освіті, триває навчання 5 років, і воно профільне! Після нього можна вступати в університет. Та до нього поки далеко, треба 5 років відтрубити тут", - пояснила телезірка.
Як відомо, Алан і Жанна розлучені, але змогли зберегти теплі й дружні стосунки. В 2015-му році Бадоєв видав свою колишню заміж.
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