Бадоєви похвалилися 15-річною донькою-першокласницею

Кліпмейкер Алан Бадоєв і телеведуча Жанна Бадоєва поділилися свіжими фото своєї доньки, 15-річної Лоліти, яка стала першокласницею.

"Ну ось і в Італії розпочався навчальний рік! Сьогодні Лоліта йде в перший клас старшої школи!", - написала Жанна в Instagram.

Лоліта живе та вчиться в Італії фото з instagram

"Це третя школа в італійській середній освіті, триває навчання 5 років, і воно профільне! Після нього можна вступати в університет. Та до нього поки далеко, треба 5 років відтрубити тут", - пояснила телезірка.

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Цим доччиним фото в своєму Instagram поділився й Бадоєв

Як відомо, Алан і Жанна розлучені, але змогли зберегти теплі й дружні стосунки. В 2015-му році Бадоєв видав свою колишню заміж.

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