"Ваган Євгенович": 75-річний Петросян уперше показав піврічного сина
У день свого 75-річчя російський гуморист Євген Петросян нарешті підтвердив існування маленького сина, якого вони з молодою дружиною Тетяною приховували з березня.
У своєму Instagram артист виклав фото з малюком і оголосив його ім’я.
"А ось і він – Ваган Євгенович Петросян!", - написав гуморист.
Як пише "СтарХит", Петросян і Тетяна Брухунова таємно стали батьками ще в березні цього року. За деякими даними, вони вдалися до послуг сурогатної матері. Щоправда, в коментарі під фото на запитання, хто народив йому сина, Петросян відписав: дружина.
Тривалий час цей факт пара ніяк не коментувала, але і не спростовувала. Як і новину про своє весілля.
Нагадаємо, Петросян одружився наприкінці 2019-го року, і лише в травні цього року вперше показався з дружиною у мережі.
Фото з Instagram