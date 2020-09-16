"Ваган Євгенович": 75-річний Петросян уперше показав піврічного сина

У день свого 75-річчя російський гуморист Євген Петросян нарешті підтвердив існування маленького сина, якого вони з молодою дружиною Тетяною приховували з березня.

У своєму Instagram артист виклав фото з малюком і оголосив його ім’я.

"А ось і він – Ваган Євгенович Петросян!", - написав гуморист.

Нарешті Петросян розкрив свій головний секрет

Як пише "СтарХит", Петросян і Тетяна Брухунова таємно стали батьками ще в березні цього року. За деякими даними, вони вдалися до послуг сурогатної матері. Щоправда, в коментарі під фото на запитання, хто народив йому сина, Петросян відписав: дружина.

Тривалий час цей факт пара ніяк не коментувала, але і не спростовувала. Як і новину про своє весілля.

"З днем народження, Чарівник", - написала дружина Петросяна у своєму Instagram

Нагадаємо, Петросян одружився наприкінці 2019-го року, і лише в травні цього року вперше показався з дружиною у мережі.

Фото з Instagram