Курнікова зачарувала новим ФОТО 7-місячної доньки від Іглесіаса
17 вересня 2020, 10:34
Співак Енріке Іглесіас та його дружина, тенісистка Анна Курнікова нечасто показують у мережі своєї діток, Ніколаса, Люсі та Машу. Молодшу дівчинку шанувальники бачили лічені рази, аж ось зіркова мама вирішила поділитися свіжою світлиною 7-місячної крихітки.
"Вімблдоне, ось і я", - підписала 39-річна Аня фото в Instagram.
Нагадаємо, Машиним братові та сестрі, двійнятам у грудні виповниться три.
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