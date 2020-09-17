Курнікова зачарувала новим ФОТО 7-місячної доньки від Іглесіаса

Співак Енріке Іглесіас та його дружина, тенісистка Анна Курнікова нечасто показують у мережі своєї діток, Ніколаса, Люсі та Машу. Молодшу дівчинку шанувальники бачили лічені рази, аж ось зіркова мама вирішила поділитися свіжою світлиною 7-місячної крихітки.

"Вімблдоне, ось і я", - підписала 39-річна Аня фото в Instagram.

У Курнікової з Іглесіасом є двоє донечок та син

Нагадаємо, Машиним братові та сестрі, двійнятам у грудні виповниться три.

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Фото з Instagram Курнікової, з Facebook Іглесіаса