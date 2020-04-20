Тато - конячка: Іглесіас грається з 2-річними сином і донькою. Чарівне ВІДЕО
20 квітня 2020, 09:59
Співак Енріке Іглесіас поділися черговим відео зі своїми старшими дітьми від Анни Курнікової, Ніколасом та Люсі.
Артист грався з малими в конячку.
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Ніколас майже одразу гепнувся з конячки і спробував було заверещати, але зірковий тато врятував ситуацію. Заразом Енріке продемонстрував світові свої труселя.
Як відомо, хлопчику та дівчинці по два роки. Кіька місяців тому в них з'явилася сестричка Мері, aka Маша.
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