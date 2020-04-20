Тато - конячка: Іглесіас грається з 2-річними сином і донькою. Чарівне ВІДЕО

Співак Енріке Іглесіас поділися черговим відео зі своїми старшими дітьми від Анни Курнікової, Ніколасом та Люсі.

Артист грався з малими в конячку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hang on! 🤪😍 Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 19 Апр 2020 в 2:00 PDT

Ніколас майже одразу гепнувся з конячки і спробував було заверещати, але зірковий тато врятував ситуацію. Заразом Енріке продемонстрував світові свої труселя.

Як відомо, хлопчику та дівчинці по два роки. Кіька місяців тому в них з'явилася сестричка Мері, aka Маша.

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