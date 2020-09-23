Два роки кіберпресингу: Христина Соловій розповіла про атаки "шанувальника"

Співачка Христина Соловій цілих два роки потерпала від кібератак свого так званого прихильника.

Навіть кар’єра дівчини була під загрозою через постійний кіберпресинг.

Але зараз злочинця взяли під варту. Йому загрожує ув’язнення, а Христина нарешті змогла про все розповісти.

Від липня 2018 року моє життя перетворилось на суцільний оголений нерв і постала загроза мого існування як артистки. За... Posted by Христина Соловій on Wednesday, September 23, 2020

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