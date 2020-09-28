"Час пролетів так швидко": Осадча ніжно привітала первістка з 18-річчям

У телеведучої Катерини Осадчої велике свято: її старшому синові Іллі виповнилося 18 років. Свого іменинника зіркова мама привітала в мережі, щоправда, змогла показати лише зі спини.

"Іллі сьогодні 18. Він просить не викладати його світлини, але таку можна", - пояснила Катя.

"Мені важко віриться, що час пролетів так швидко і тепер, коли ми разом подорожуємо, не всі одразу розуміють які наші родинні зв’язки", - зізналася вона.

37-річна Катя тепер - мама дорослого сина фото з instagram осадчої

37-річна Осадча дуже пишається своїм хлопчиком, який виріс цілеспрямованим, розумним, відповідальним, добрим, співчутливим і чуйним.

"Ілля, 18 - це перший крок у доросле життя, але я завжди поруч і я дуже тебе люблю ❤️ Цей день, 18 років тому, був таким самим сонячним, хоча напередодні йшов дощ", - пригадала вона.

Як відомо, первістка Катя народила від першого чоловіка, колишнього нардепа Олега Поліщука. Від шлюбу з Юрієм Горбуновим у телезірки є ще один син, 3-річний Іван.

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