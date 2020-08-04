Осадча на відпочинку вигуляла білі луки та вибралася на побачення з Горбуновим
Вівторок, 4 серпня 2020, 17:22
Телеведучі Катеринa Осадча та Юрій Горбунов, виїхавши на сімейний відпочинок до Туреччини, все ж знайшли трішечки часу й на романтику лише для двох.
Зірки сходили на "побачення для батьків", доки їхній 3-річний син Іван тусив у дитячому клубі.
До слова, старший син Каті, 17-річний Ілля теж на морі, але світити своє обличчя мамі в Instagram не дозволяє.
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Нагадаємо, в докарантинні часи, які тепер наче щось із минулого життя, Осадча з Горбуновим полюбляли їздити в спонтанні мініподорожі Європою.
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