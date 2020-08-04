Осадча на відпочинку вигуляла білі луки та вибралася на побачення з Горбуновим

Телеведучі Катеринa Осадча та Юрій Горбунов, виїхавши на сімейний відпочинок до Туреччини, все ж знайшли трішечки часу й на романтику лише для двох.

Зірки сходили на "побачення для батьків", доки їхній 3-річний син Іван тусив у дитячому клубі.

Обличчя батьків 3-річки, коли їхня дитина на кілька годин чимось зайнята

У Горбунова з Осадчою вийшло побачення

"На пляж тільки з валізою, інакше немає сенсу в тому пляжі", - каже Катя

До слова, старший син Каті, 17-річний Ілля теж на морі, але світити своє обличчя мамі в Instagram не дозволяє.

Первісток телеведучої вже височенький парубок

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 1 Сер 2020 р. о 1:49 PDT

Нагадаємо, в докарантинні часи, які тепер наче щось із минулого життя, Осадча з Горбуновим полюбляли їздити в спонтанні мініподорожі Європою.