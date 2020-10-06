"Золотий ліфон": Жадан, Положинський і Цимбалюк стали найсексуальнішими митцями 2020

5-го жовтня народна премія "Золотий ліфон" визначила, хто цього року став найсексуальнішим митцем, та оголосила свій топ-10.

Очолив рейтинг 46-річний письменник і музикант Сергій Жадан.

"Коли ми говоримо "ідеальний чоловік", в нашій уяві постає він — Сергій Жадан. Бо саме в ньому поєднується безліч людських рис, які можна віднести до категорії ідеальних. Це і надзвичайний письменницький талант, і доброта, почуття гумору і світлий розум. Це величезна любов до людей, вміння об’єднувати та поєднувати — не лише на папері — все найпрекрасніше, що є в нашому житті", - пишуть авторки премії на Facebook.

"Таким яскравим і золотим, як наш Золотий Ліфон, що абсолютно заслужено ми не кидаємо, а покірно кладемо до ніг єдиному і неповторному Сергієві Жадану", - пишуть у Facebook премії

Другим за сексуальністю став художник, письменник і музикант Іван Семесюк.

"Ліфон, вишитий срібними нитками, кидаємо в напівголого розтатуйованого конюшинками Івана Семесюка… Мужчина, що розтопить скептичніші, найхолодніші серця українських інтелігенток. Мужчина, заради якого дами готові влаштовувати "Рагнарок на цицьках", - так описують Семесюка автори премії.

"Слухати його можна годинами. Так само годинами хочеться рахувати татуювання на його торсі", - вважають деякі поціновувачки українського мистецтва фото з facebook Семесюка

І замикає трійку найсексуальніших митців актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.

"У цих очах — степовий вітер і вогонь. У його рисах — незламність та сила, за суворою усмішкою — справжня мужність. Той тип чоловічої краси, який робить їх подібними до скель. Але йому точно відома якась таємна магія, бо цей погляд заворожує — як сотні років до того заворожували українських дівчат його кримські предки", - вважають авторки "Золотого ліфона".

"Такі грають коханців й героїв. Таким аплодують у Каннах. З такими повернемо Крим", - пишуть на сторінці премії фото з facebook сеітаблаєва

Також до першої п’ятірки сексі-митців потрапили лідер гурту Kozak System Іван Леньо та письменник Юрій Андрухович.

"Запальний і брутальний. Ніжний романтик. Від його голосу мліє серце, а звуки акордеону у його руках змушують танцювати без упину. І хочеться, щоб цей танок не закінчувався ніколи", - пишуть про Леньо на сторінці премії фото з facebook kozak system

Музикант Олександр Положинський став шостим, а сьому сходинку посів актор Тарас Цимбалюк.

Якби список переможців визначали редакторки ТаблоID, Цимбалюк би був на першому місці :) фото з instagram цимбалюка

На 8-му місці опинився митець Лесь Подерв’янський, а дев’ятим став лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин.

"Його еротичне хрипіння у мікрофон прискорює серцебиття й викликає аритмію у поціновувачок українського року. Від його оргазмічних стогонів у піснях невільно прогинаються спини й стискаються м’язи. Скуйовджене волосся й глибокі очі — справжній секс", - пишуть про Валерія на Facebook премії фото з facebook харчишина

Поет Павло Коробчук замикає десятку найсексуальніших митців 2020 за версією премії "Золотий ліфон".