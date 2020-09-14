Тарас Цимбалюк освідчився коханій, а його колишня присвятила йому вальс. ВІДЕО

Навіть якщо актор Тарас Цимбалюк не здобуде перемогу в "Танцях з зірками", шоу вже стало для нього доленосним. Під час прямого ефіру зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" освідчився своїй дівчині, Тіні Антоненко.

Тарас і Тіна заручилися

Тарас презентував коханій букет білих троянд, а потім, як годиться, став на одне коліно та простягнув обручку. Звісно, Тіна погодилася.

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Щоправда, Антоненко - не перша дівчина, якій освідчувався Цимбалюк. Колись його нареченою була актриса Дар'я Петрожицька, яка також бере участь у цьогорічних "телетанцях".

Як зізналася Дар'я, вона по-хорошому заздрить Тіні, адже Тарас - це "ідеал чоловіка". Саме своєму колишньому дівчина вирішила присвятити вальс. Танок Петрожицька та її партнер знову виконували не в студії, а надворі, адже дівчина ще не одужала від COVID-19.

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Нагадаємо, цього літа Тарас і Тіна відсвяткували другу річницю своїх стосунків голою фотосесією.

Відео з YouTube, фото з Instagram