Аеробіка з Джейн Фондою: 82-річна зірка змусила пітніти Кеті Перрі, Орландо Блума й Керрі Вашингтон
Американська кінодіва та гуру аеробіки Джейн Фонда у свої 82 здатна неабияк мотивувати.
Вона провела Zoom-тренування для зіркових колег - Кеті Перрі, Орландо Блума, Керрі Вашингтон, Ванесси Хадженс, Емі Шумер, Ешлі Бенсон і Кена Джонга, а ще баскетболіста Шакіла О'Ніла.
Метою незвичного воркауту було закликати американців реєструватися для голосування на президентських виборах.
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"Вітаю, групо! Повертаємося до руху... нам треба бути в формі до перегонів, мені потрібно, щоби ви були дужими... Отже, готуймося тренувати наше право вибору!", - суворо наказала Джейн.
Щоправда, руханка Кеті Перрі полягала в тім, що вона їла шоколад, зціджувала молоко для донечки Дейзі та милувалася тим, як займається її Орландо. Нагадаємо, співачка народила первістка у серпні.
Нагадаємо, кілька років тому Джейн Фонда поборола рак. Кінозірка впевнена: зараз вона міцно "тримає за яйця" своє життя та щаслива як ніколи.
До слова, цієї весни акторка завела TikTok.
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