Мамський гламур: Кеті Перрі показалася в спідньому через 5 днів після пологів. ФОТО
Понеділок, 31 серпня 2020, 13:20
Американської співачки Кеті Перрі не було на церемонії вручення нагород MTV VMA, адже 26-го серпня зірка вперше стала мамою. Та наречена актора Орландо Блума знайшла час зробити тематичне фото для свого Instagram.
Зіркова мама новонародженої доньки попозувала у спідньому, розказавши про свій лук та зазначивши, що автор її зачіски й мейкапу - виснаження.
Нагадаємо, свою дівчинку Кеті та Орландо назвали Дейзі Дав. Публіці малу пара поки не показувала.
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