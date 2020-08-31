Мамський гламур: Кеті Перрі показалася в спідньому через 5 днів після пологів. ФОТО

Американської співачки Кеті Перрі не було на церемонії вручення нагород MTV VMA, адже 26-го серпня зірка вперше стала мамою. Та наречена актора Орландо Блума знайшла час зробити тематичне фото для свого Instagram.

Зіркова мама новонародженої доньки попозувала у спідньому, розказавши про свій лук та зазначивши, що автор її зачіски й мейкапу - виснаження.

Так, Кеті зараз трохи не до червоних хідників... фото з instagram перрі

Нагадаємо, свою дівчинку Кеті та Орландо назвали Дейзі Дав. Публіці малу пара поки не показувала.