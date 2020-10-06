Білик розважила концертом карантинний Харків. ВІДЕО

Не встиг вщухнути "передвиборчий срач" навколо харківського концерту Олі Полякової, як її колега Ірина Білик теж виступила у місті помаранчевої зони.

А це означає, що масові заходи на понад 220 людей у Харкові нині заборонені. Тим більше, у закритому приміщенні, де глядачі рясно сидять поруч один із одним.

Але, судячи з відео з концерту Білик, який відбувся 5-го жовтня у залі Палацу студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого, харків’яни більше люблять співи Іри, ніж бояться коронавірусу.

Щоправда, на записі не видно, чи були глядачі у масках, але і тут є великі сумніви щодо дотримання маскового режиму.

У концертному залі Палацу студентів понад 2000 тисячі посадкових місць

До слова, цей концерт мав відбутися ще 13-го квітня, але через карантин його перенесли на жовтень.

Нагадаємо, напередодні харківська поліція повідомляла, що відкрила кримінальне провадження після концерту Олі Полякової 3-го жовтня.