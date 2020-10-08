Без тамади та кількох подруг: Остапчук і Горняк розказали, яким буде їхнє весілля
Уже за тиждень має відбутися гучне весілля медійної пари – Володимира Остапчука та Христини Горняк.
Зараз наречені активно готуються до свята, з якого не роблять секретів, а навпаки – охоче діляться подробицями.
Весільні обручки Вова і Христина уже забрали. Їх для пари зробив український бренд Валерії Гуземи.
"Коли дизайнерка вклала каблучку Христини в мою, вони ідеально підійшли, одна в одну заходить. І дизайнер запропонувала зробити всередині напис, який можна прочитати, коли з’єднаєш дві каблучки в одну", – розповів Остапчук у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".
Вранці 15-го жовтня Володимир та Христина поїдуть на розпис до РАЦСу, а романтична церемонія обітниць запланована на вечір. Свято на 45 осіб пройде у заміському комплексі під Києвом.
"У нас весілля невелике. Це коло друзів та батьків. Насправді, ми запросили тих, хто дійсно щиро за нас порадів. Бо як не дивно, коли я виставила фото із заручин, деякі мої подруги, які проживають не в Києві, а в інших містах, не привітали. Не знаю, з чим це пов’язано, але їх не буде", – зізналась Горняк.
Не буде на весіллі й тамади. А за музичний супровід заходу відповідатимуть піаніст Євген Хмара та співак LAUD. Імена ведучих свята наречені поки не розкривають.
На Остапчуку буде костюм чорного кольору, а от у нареченої буде аж три весільні образи.
"Перші два образи я обрала у весільних салонах Львова. Це моє рідне місто, ось так ми й зустрілися. А третій образ я шитиму", – розповіла Христина.
Нагадаємо, спочатку Остапчук мав побратися з нотаріускою 1-го жовтня, але через коронавірус весілля довелося відкласти.
Фото з Instagram