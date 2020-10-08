Без тамади та кількох подруг: Остапчук і Горняк розказали, яким буде їхнє весілля

Уже за тиждень має відбутися гучне весілля медійної пари – Володимира Остапчука та Христини Горняк.

Зараз наречені активно готуються до свята, з якого не роблять секретів, а навпаки – охоче діляться подробицями.

Весільні обручки Вова і Христина уже забрали. Їх для пари зробив український бренд Валерії Гуземи.

"Коли дизайнерка вклала каблучку Христини в мою, вони ідеально підійшли, одна в одну заходить. І дизайнер запропонувала зробити всередині напис, який можна прочитати, коли з’єднаєш дві каблучки в одну", – розповів Остапчук у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

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Який саме напис прикрашатиме обручки, наречені пообіцяли розповісти на весіллі

Вранці 15-го жовтня Володимир та Христина поїдуть на розпис до РАЦСу, а романтична церемонія обітниць запланована на вечір. Свято на 45 осіб пройде у заміському комплексі під Києвом.

"У нас весілля невелике. Це коло друзів та батьків. Насправді, ми запросили тих, хто дійсно щиро за нас порадів. Бо як не дивно, коли я виставила фото із заручин, деякі мої подруги, які проживають не в Києві, а в інших містах, не привітали. Не знаю, з чим це пов’язано, але їх не буде", – зізналась Горняк.

Христина запросила на весілля лише тих подруг, які привітали її з заручинами

Не буде на весіллі й тамади. А за музичний супровід заходу відповідатимуть піаніст Євген Хмара та співак LAUD. Імена ведучих свята наречені поки не розкривають.

На Остапчуку буде костюм чорного кольору, а от у нареченої буде аж три весільні образи.

"Перші два образи я обрала у весільних салонах Львова. Це моє рідне місто, ось так ми й зустрілися. А третій образ я шитиму", – розповіла Христина.

Горняк готує три сукні і вже робила пробний мейкап та зачіску

Нагадаємо, спочатку Остапчук мав побратися з нотаріускою 1-го жовтня, але через коронавірус весілля довелося відкласти.

Фото з Instagram