"Міряла ритм дихання і молила Всесвіт": наречена Остапчука розказала, як лікувала його від коронавірусу

Наречена шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк наважилася розказати, як лікувалася сама та лікувала коханого від коронавірусу.

І хоча докладної інструкції вона не писала, поділилася подробицями перебігу хвороби.

"Якщо згадати як все почалося, то почалося у нас з Вовою дуже по-різному. У мене почало дерти в горлі, потім 1 день температура 37.2 і все. На 2 або 3 день у мене зникли всі відчуття запахів і смаку. Повертатися почали на 18 день і поступово, ще повного повернення немає", - почала Горняк.

"Я приймала тільки вітаміни і гомеопатію. Так як симптомів не було, а також зробила на 6 день знімок КТ. Все чисто!" - наголосила вона.

А от Остапчуку дісталося набагато більше: двостороння пневмонія з сильним ураженням легень.⠀

"Думки лікарів, з якими я спілкувалася розділилися: були ті, хто говорив тільки збивати температуру (вона була 39.6, 38.7...), а всю іншу боротьбу залишити для імунітету; а були і ті, хто сказав приймати медикаменти по повній. Для нього я вибрала другий шлях. Так як страшно було", - заявила Горняк.⠀

"Вова пив азитроміцин, колола йому цефепім і дексометазон, пив дуже багато вітамінів і гомеопатії від набряків всіх органів, багато лімфодненажних препаратів, антикоагулянт, від інтоксикації і для гідратації організму... і цей список ще не весь", - поділилася Христина.⠀

"Спав на животі, надував кульки і махав руками вгору/низ, омивала тіло оцтом, заміряла кожну годину його ритм дихання, міряла сатурацію і просто молила Всесвіт! Не знаю, чи все ми робили правильно, але раз ми живі, точно вже не погано! Пам’ятайте, я не лікар, і мій пост не треба сприймати, як заклик до дії", - наголосила вона.

Сам Вова описав свою боротьбу з ковыдом ще три дня тому.

Нагадаємо, нещодавно Остапчук показав смішне відео того, як кохана робила йому уколи.