"Міряла ритм дихання і молила Всесвіт": наречена Остапчука розказала, як лікувала його від коронавірусу
Наречена шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк наважилася розказати, як лікувалася сама та лікувала коханого від коронавірусу.
І хоча докладної інструкції вона не писала, поділилася подробицями перебігу хвороби.
"Якщо згадати як все почалося, то почалося у нас з Вовою дуже по-різному. У мене почало дерти в горлі, потім 1 день температура 37.2 і все. На 2 або 3 день у мене зникли всі відчуття запахів і смаку. Повертатися почали на 18 день і поступово, ще повного повернення немає", - почала Горняк.
"Я приймала тільки вітаміни і гомеопатію. Так як симптомів не було, а також зробила на 6 день знімок КТ. Все чисто!" - наголосила вона.
А от Остапчуку дісталося набагато більше: двостороння пневмонія з сильним ураженням легень.⠀
"Думки лікарів, з якими я спілкувалася розділилися: були ті, хто говорив тільки збивати температуру (вона була 39.6, 38.7...), а всю іншу боротьбу залишити для імунітету; а були і ті, хто сказав приймати медикаменти по повній. Для нього я вибрала другий шлях. Так як страшно було", - заявила Горняк.⠀
"Вова пив азитроміцин, колола йому цефепім і дексометазон, пив дуже багато вітамінів і гомеопатії від набряків всіх органів, багато лімфодненажних препаратів, антикоагулянт, від інтоксикації і для гідратації організму... і цей список ще не весь", - поділилася Христина.⠀
"Спав на животі, надував кульки і махав руками вгору/низ, омивала тіло оцтом, заміряла кожну годину його ритм дихання, міряла сатурацію і просто молила Всесвіт! Не знаю, чи все ми робили правильно, але раз ми живі, точно вже не погано! Пам’ятайте, я не лікар, і мій пост не треба сприймати, як заклик до дії", - наголосила вона.
Сам Вова описав свою боротьбу з ковыдом ще три дня тому.
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КАК МЫ ПОБЕДИЛИ КОРОНАВИРУС ⠀ Судя по вопросам, которыми вы нас забросали, я понял одно - у людей по поводу коронавируса сейчас каша и неразбериха в головах ещё больше, чем весной, поэтому расскажу свою историю «коронации»😜 ⠀ День первый По прилету со Львова утром резко становится плохо, озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. Ложусь спать на пару часов, температуры нет. 16:00 - через пару часов сна весь мокрый, температура 39,6. Панадол. 17:00 - понимаю, что не чувствую ни запахов, ни вкусов. 17:30 - пишу видеообращение, что не могу подвергать опасности собравшихся на стендап, безумно расстроен. 18:00 - скорая везёт в 12 больницу. Рентген показывает двустороннюю пневмонию, температура по прежнему до 40. Начинается удушливый кашель. Колем дексамитазон, едем домой. ⠀ День 2 - 5. Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днём все хуже и хуже. Приходит результат третьего ПЦР теста - это коронавирус. Лечим цепефимом и дексамитазоном. В один вечер на полном серьезе беру паспорт и порываюсь ложиться в больницу. Кристина продолжает мое лечение, хотя сама на ногах при минимуме симптомов тоже переносит «корону». ⠀ День 6-9 Постепенно становится лучше. Вернулся нюх, чувствую запахи как и раньше. Температурит до 37,2. Идём на поправку. ⠀ День 10-14 Практически здоров, антибиотики, витамины, цинк, разрабатываю легкие, надуваю шары) Из побочных эффектов - сильно потею ночью, меняю по 2 футболки. Бессонница. ⠀ День 15 Сдаём повторно тесты - негативные. Ещё 2 дня курс антибиотиков. Первый раз выхожу в люди и пью кофе (сорри). ⠀ Благодарен своему ангелу-хранителю @kristygor что спасла меня😉 ⠀ Хотя она сказала «Я бы и с того света тебя достала, у нас на носу свадьба»😂❤️ ⠀ Всем, кто говорит, что это заговор, болеют звезды, это обычных грипп - не дай Бог вам пережить то, что ощутили мы за эти две недели. ⠀ Берегите себя и, правда, не относитесь к COVID 19 легкомысленно. Я со своим прекрасным иммунитетом тоже думал - даже не почувствую. Опыт ещё тот 🤗 Обнял ❤️
Нагадаємо, нещодавно Остапчук показав смішне відео того, як кохана робила йому уколи.