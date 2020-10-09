Ляшко оголосив, що його жінка-левиця іде в політику: Сам її інколи побоююсь

Виявляється, не лише Марина Порошенко вирішила податися у політику, а й дружина лідера Радикальної партії Олега Ляшка, Росіта теж дебютуватиме на цьому нелегкому терені.

Радісною новиною поділився сам Ляшко у мережі.

"Моя Росіта іде в політику і очолила список Радикальної партії до Київської обласної ради. Відколи ми разом - 23 роки навесні буде - вона дорікала мені, що краще б я займався чимось іншим. Щоб більше часу бути з нею, більше відпочивати, менше нервувати. Колись запропонував їй самій долучитись до нашої політичної команди. Матір Божа, що я вислухав...", - згадав Ляшко.

28-го жовтня жінці Ляшка буде 50, і вона вирішила, що саме час іти в політику

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"А тепер сама захотіла. Згадує нашого улюбленого Черчилля, який казав про те, що якщо ти не займаєшся політикою - вона займається тобою. Іде захищати матерів і дітей. Іде захищати малий і середній бізнес, який сьогодні просто знищують. Як мама, яка хоче, щоб наші діти жили в нашій країні - іде боротись за якісну і доступну освіту та медицину. За гідну зарплату для лікарів і вчителів. За нормальні умови для підприємців, які створюють робочі місця, а не здирництво, як сьогодні", - запевнив радикал.

"Можливо, ви подумаєте, що вона це робить заради мене. Це просто ви її не знаєте. Це її вибір. І вона буде боротись, як левиця. Вдома я і сам її інколи трішки побоююсь...", - зізнався Ляшко.

Нагадаємо, у травні 49-річна Росіта народила другу дитину 47-річному чоловіку - сина Олександра. Також у подружжя є донька Владислава.