Ляшко показав, як вчить ходити 3-місячного сина. ВІДЕО

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко уже три місяці тішиться зі своєї нової ролі батька немовляти. Тепер ранки політика починаються з забавок із синочком.

Робочий понеділок 17-го серпня в Олега Валерійовича розпочався з того, що вони з дружиною Росітою вчили 3-місячного Сашка ходити на ліжку.

Відео Ляшко виклав у своєму Instagram.

Ляшко тепер викладає мімімі-фото і відео з тримісячним сином

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Сашко учиться ходити. А нас учить бути щасливими Публикация от Олег Ляшко (@liashko) 16 Авг 2020 в 11:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моє маленьке велике щастя Публикация от Олег Ляшко (@liashko) 16 Авг 2020 в 3:10 PDT

Нагадаємо, 17-го травня 47-річний Ляшко і його 49-річна жінка стали батьками вдруге.