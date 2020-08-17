Ляшко показав, як вчить ходити 3-місячного сина. ВІДЕО
17 серпня 2020, 09:34
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко уже три місяці тішиться зі своєї нової ролі батька немовляти. Тепер ранки політика починаються з забавок із синочком.
Робочий понеділок 17-го серпня в Олега Валерійовича розпочався з того, що вони з дружиною Росітою вчили 3-місячного Сашка ходити на ліжку.
Відео Ляшко виклав у своєму Instagram.
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Нагадаємо, 17-го травня 47-річний Ляшко і його 49-річна жінка стали батьками вдруге.
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