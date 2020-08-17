Ляшко показав, як вчить ходити 3-місячного сина. ВІДЕО

Понеділок, 17 серпня 2020, 09:34

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко уже три місяці тішиться зі своєї нової ролі батька немовляти. Тепер ранки політика починаються з забавок із синочком.

Робочий понеділок 17-го серпня в Олега Валерійовича розпочався з того, що вони з дружиною Росітою вчили 3-місячного Сашка ходити на ліжку.

Відео Ляшко виклав у своєму Instagram.

 
Ляшко тепер викладає мімімі-фото і відео з тримісячним сином 
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Сашко учиться ходити. А нас учить бути щасливими

Публикация от Олег Ляшко (@liashko) 16 Авг 2020 в 11:15 PDT

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Моє маленьке велике щастя

Публикация от Олег Ляшко (@liashko) 16 Авг 2020 в 3:10 PDT

Нагадаємо, 17-го травня 47-річний Ляшко і його 49-річна жінка стали батьками вдруге

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