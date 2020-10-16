"Легалізація канабісу для тяжкохворих політиків": Галкін зняв пародію на опитування Зеленського. ВІДЕО

Російського гумориста Максима Галкіна зачепила тема опитування, анонсованого днями президентом Зеленським. Чоловік Алли Пугачової не полінувався зняти про це пародійний ролик, навіть перейшовши для цього на українську.

Серед питань, які поставив українцям Зеленський у виконанні Галкіна, чи потрібно ставити в куток депутатів, які погано поводилися, чи варто переглянути закон всесвітнього тяжіння та чи люблять вони реґі.

А перш ніж запитати про ставлення до легалізації марихуани для "тяжкохворих політиків", гуморист промовисто зникає з кадру на кілька секунд.

"...Підпишись на всіх депутатів "Слуги народу" та отримай безкоштовно медичний канабіс!", - закликав гуморист.

Нагадаємо, в квітні 2019-го року Максим Галкін радісно вітав "Володю" Зеленського з перемогою на президентських виборах.