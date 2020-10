Принц Гаррі та Меган у годиннику принцеси Діани знялися для TIME

Британський принц Гаррі з дружиною Меган Маркл представили новий чорно-білий портрет, знятий фотографом Меттом Сейлсом для видання TIME.

Фото було зроблено для анонсу онлайн-розмови в рамках ініціативи TIME100 Talks, яку 20-го жовтня проведуть герцоги Сассекські.

Join us on Oct. 20th for a special #TIME100Talks hosted by Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex.



