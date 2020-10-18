Принц Гаррі та Меган у годиннику принцеси Діани знялися для TIME
Британський принц Гаррі з дружиною Меган Маркл представили новий чорно-білий портрет, знятий фотографом Меттом Сейлсом для видання TIME.
Фото було зроблено для анонсу онлайн-розмови в рамках ініціативи TIME100 Talks, яку 20-го жовтня проведуть герцоги Сассекські.
Join us on Oct. 20th for a special #TIME100Talks hosted by Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex.— TIME (@TIME) October 17, 2020
Register now: https://t.co/BWnMHX3yTP pic.twitter.com/osnpFBfgD2
На знімку зап’ястя Маркл прикрашає годинник Cartier вартістю 23 тисячі доларів, який колись належав матері Гаррі принцесі Діані. Про це пише The Sun.
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Sussex news ✨ . On Tuesday, Oct. 20, Harry and Meghan, who have teamed up with Time 100 Talks, will host a virtual conversation titled “Engineering a Better World” where a variety of special guests will discuss building better online communities that are “trustworthy, safer and more equitable”. . Guests include Reddit co-founder Alexis Ohanian (who is also husband to Meghan’s good friend Serena Williams), and the hosts of “Teenager Therapy” – which both Harry and Meghan were guests of the podcast. . Swipe up in my story for a link to register to see the talk ✨ . 📷 Matt Sayles @msayles
Також руку герцогині Сассекської прикрашає браслет Cartier 'Love' вартістю 6 тисяч 400 доларів.
Для фото Маркл обрала чорний костюм від Alexander McQueen вартістю 2,5 тисячі доларів, який вона раніше вдягала на премію Endeavor Fund Awards у лютому 2018 року.
Як зазначив виконавчий редактор TIME Ден Максей, принц Гаррі з дружиною є одними з найвпливовіших голосів у світі. Найближчого четверга вони проведуть віртуальну розмову на тему будування кращого світу, де запрошені гості піднімуть питання створення "надійніших, безпечніших та справедливіших" інтернет-спільнот.
Нагадаємо, нещодавно подружжя герцогів Сассекських визнали найменш "еко-френдлі" серед членів королівської родини.
Фото TIME та з соцмереж