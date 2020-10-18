Принц Гаррі та Меган у годиннику принцеси Діани знялися для TIME

Британський принц Гаррі з дружиною Меган Маркл представили новий чорно-білий портрет, знятий фотографом Меттом Сейлсом для видання TIME.

Фото було зроблено для анонсу онлайн-розмови в рамках ініціативи TIME100 Talks, яку 20-го жовтня проведуть герцоги Сассекські.

Join us on Oct. 20th for a special #TIME100Talks hosted by Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex.



Register now: https://t.co/BWnMHX3yTP pic.twitter.com/osnpFBfgD2 — TIME (@TIME) October 17, 2020

На знімку зап’ястя Маркл прикрашає годинник Cartier вартістю 23 тисячі доларів, який колись належав матері Гаррі принцесі Діані. Про це пише The Sun.

Такий годинник колись носила Діана, а тепер носить Меган скріншот з сайту cartier

Також руку герцогині Сассекської прикрашає браслет Cartier 'Love' вартістю 6 тисяч 400 доларів.

Для фото Маркл обрала чорний костюм від Alexander McQueen вартістю 2,5 тисячі доларів, який вона раніше вдягала на премію Endeavor Fund Awards у лютому 2018 року.

Як зазначив виконавчий редактор TIME Ден Максей, принц Гаррі з дружиною є одними з найвпливовіших голосів у світі. Найближчого четверга вони проведуть віртуальну розмову на тему будування кращого світу, де запрошені гості піднімуть питання створення "надійніших, безпечніших та справедливіших" інтернет-спільнот.

Нагадаємо, нещодавно подружжя герцогів Сассекських визнали найменш "еко-френдлі" серед членів королівської родини.

Фото TIME та з соцмереж