Принц Гаррі та Меган виявилися найменш "еко-френдлі" членами королівської сім'ї

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл менше, ніж будь-хто в королівській родині, мають право називати себе друзями природи.

Організація Save on Energy склала такий собі "еко-френдлі" рейтинг, у якому парочка посіла останнє місце.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 15 Жов 2019 р. о 2:18 PDT

Параметрами для оцінки "екологічності" кожного представника королівської сім'ї було те, який вуглецевий слід лишають по собі його офіційні та неофіційні подорожі, чи користується він електрокарами, чи надає підтримку якимсь природозахисним організаціям, чи говорить публічно про захист природи тощо.

Про це пише The Sun.

"Попри те, що вони заробили бали за те, що мають електричне авто, і за за вірність Меган модним брендам, що не шкодять екології, Гаррі та Меган значно менше за інших взаємодіяли із благодійними організаціями з захисту довкілля та брали участь у відповідних заходах за період із березня 2019-го по березень 2020-го, що погіршило їхній результат", - зазначили в Save on Energy.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 22 Кві 2019 р. о 6:54 PDT

А ще експерти підрахували, що вуглецевий слід одного лише вояжу подружжя до Південної Африки, який вони здійснили приватним літаком, майже дорівнює обсягу викидів парникових газів, спричинених всіма жителями Великої Британії за цілий рік.

Щоправда, "налітали" Гаррі з Меган не більше за всіх своїх родичів. Зокрема в цьому сенсі планеті більше нашкодив принц Чарльз. Та його виправдало те, що він регулярно пише в соцмережах та виступає з промовами про необхідність збереження довкілля. Відтак він посів першу сходинку в еко-френдлі списку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse) 8 Кві 2020 р. о 1:59 PDT

Дружина принца Камілла Паркер-Боулз перебуває на другому місці, принц Філіп, який помагає аж 40 природозахисним організаціям - третє. Далі йдуть Кейт Міддлтон, королева Єлизавета і принц Вільям.

Нагадаємо, принц Чарльз справді щиро цікавиться еко-темою. Його Aston Martin Volante їздить не на бензині, а на білому вині, а з кропиви, що виросла в резиденції майбутнього короля, торік пошили одяг та представили на London Fashion Week.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Лицемірні борці за екологію": принц Гаррі, Меган Маркл та Елтон Джон ускочили в скандал