Міддлтон у ефектному червоному пальті відкрила "карантинну" фотовиставку

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон узяла участь у презентації фотографій із конкурсу "Hold Still", організованого нею в травні спільно з Національною портретною галереєю.

Темою конкурсу було життя людей під час локдауну через пандемію коронавірусу, і на нього надіслали понад 31 тисячу робіт.

У вересні цифрову виставку сотні фіналістів, яку помагала відібрати особисто Кетрін, провели в галереї. Тепер же світлини повернулися "в народ" і впродовж кількох тижнів будуть представлені на білбордах, автобусних зупинках та вітринах крамниць країни.

Разом із чоловіком, принцом Вільямом, Кейт побувала на одній із локацій, після чого відвідала медиків, один із яких - серед фіналістів конкурсу, в лікарні Святого Бартолом'ю. Як пише Hello!, на герцогині було пальтечко від Alexander McQueen.

#HoldStill2020 comes to the outdoors!



Having seen the incredible response from people around the UK to the digital exhibition, where the final 100 images are on display, we have taken Hold Still to the streets of London and around the nation. pic.twitter.com/R2AC1meNAd