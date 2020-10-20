Міддлтон у ефектному червоному пальті відкрила "карантинну" фотовиставку

Вівторок, 20 жовтня 2020, 17:59

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон узяла участь у презентації фотографій із конкурсу "Hold Still", організованого нею в травні спільно з Національною портретною галереєю.

Темою конкурсу було життя людей під час локдауну через пандемію коронавірусу, і на нього надіслали понад 31 тисячу робіт.

У вересні цифрову виставку сотні фіналістів, яку помагала відібрати особисто Кетрін, провели в галереї. Тепер же світлини повернулися "в народ" і впродовж кількох тижнів будуть представлені на білбордах, автобусних зупинках та вітринах крамниць країни.

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Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 20 Жов 2020 р. о 7:07 PDT

Разом із чоловіком, принцом Вільямом, Кейт побувала на одній із локацій, після чого відвідала медиків, один із яких - серед фіналістів конкурсу, в лікарні Святого Бартолом'ю. Як пише Hello!, на герцогині було пальтечко від Alexander McQueen.

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Допис, поширений Catherine The Great (@catherine_thegreat_duchess) 20 Жов 2020 р. о 7:05 PDT

Нагадаємо, Кейт Міддлтон офіційно є членкинею Королівської фотографічної спілки. Фотопортрети дітей, Джорджа, Шарлотти й Луї з нагоди їхніх днів народження щоразу робить вона сама.

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