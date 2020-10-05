"Яка тваринка вам подобається?": 2,5-річний принц Луї зворушив мережу відеозверненням
Діти британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон укотре стали зірочками мережі. Малі записали відеозвернення до відомого натураліста Девіда Аттенборо, поставивши йому кілька питань.
7-річного принца Джорджа цікавило, яким тваринам незабаром може загрожувати вимирання. 5-річна Шарлотта захотіла дізнатися, чи любить сер Девід павучків так само, як вона.
"Яка тваринка вам подобається?", - запитав у вченого принц Луї, якому нині майже два з половиною рочки.
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Надзвичайно зворушило інтернет-користувачів те, що хлоп'я вимовило не "animal", а "amimal", але відео не стали перезаписувати, лишивши мову дитини живою та щирою.
Нагадаємо, Вільям із Кейт не планують заводити четверту дитину, хоча герцогиня була би не проти.
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