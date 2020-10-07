Принц Вільям і Міддлтон прийняли Зеленських у Букінгемському палаці

Середа, 7 жовтня 2020, 14:51

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді завітали до Букінгемського палацу, де зустрілися з принцом Вільямом та його дружиною, герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон.

Аудієнція відбулася 7-го жовтня. Про це повідомили в офіційному Twitter королівського подружжя.

Про що саме говорили Зеленські з Кейт і Вільямом, поки що невідомо. 

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