Принц Вільям і Міддлтон прийняли Зеленських у Букінгемському палаці

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді завітали до Букінгемського палацу, де зустрілися з принцом Вільямом та його дружиною, герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон.

Аудієнція відбулася 7-го жовтня. Про це повідомили в офіційному Twitter королівського подружжя.

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD