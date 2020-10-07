Принц Вільям і Міддлтон прийняли Зеленських у Букінгемському палаці

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді завітали до Букінгемського палацу, де зустрілися з принцом Вільямом та його дружиною, герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон.

Аудієнція відбулася 7-го жовтня. Про це повідомили в офіційному Twitter королівського подружжя.

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020

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Під час зустрічі вони обговорили екологічні ініціативи, двосторонні взаємодії з питань медичної реабілітації військовослужбовців, гендерну та соціальну рівність та протидію домашньому насильству.

Також говорили про необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.

Для візиту до королівського палацу перша леді обрала вбрання від українського бренду SIX фото пресслужби

"Чудова родина, молоді та щирі люди. Зустріч, що запам'ятається!", - написала Зеленська у мережі