Принц Вільям і Міддлтон прийняли Зеленських у Букінгемському палаці
Середа, 7 жовтня 2020, 14:51
Президент Володимир Зеленський разом із першою леді завітали до Букінгемського палацу, де зустрілися з принцом Вільямом та його дружиною, герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон.
Аудієнція відбулася 7-го жовтня. Про це повідомили в офіційному Twitter королівського подружжя.
Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020
Про що саме говорили Зеленські з Кейт і Вільямом, поки що невідомо.
Приєднуйтесь до дискусії