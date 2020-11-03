"Хто такий Сарік?" Батл Зеленського з колишнім другом здивував українців. ФОТОЖАБИ

Рано-вранці 3-го листопада на Facebook-сторінці президента Володимира Зеленського з'явився розлогий та емоційний допис, адресований "Саріку". Хто такий цей Сарік, гарант не вточнив.

І поки не з'ясувалося, що мова йде про колишнього друга Зеленського, російсько-вірменського режисера, сценариста, актора та ексгравця "КВК" Cаріка Андреасяна, питання "Хто такий Сарік?!" винесло ім'я кінодіяча в гуглтренди. Адже у Instagram Зеленський затегав Андреасяна, а користувачів Facebook змусив дізнаватися самотужки.

І не забарилися фотожаби.

Зранку люди почали діймати Google цим питанням

А ще коментатори одразу згадали легендарну Еріку (до слова, питання, хто ж таки її вбив, досі відкрите).

Чимало інтернет-користувачів здивовані тим, що Зеленський виніс розбірки зі своїм колишнім другом у публічну площину

Як тепер уже відомо, кілька днів тому Сарік Андреасян звернувся до Зеленського в Instagram, звинувативши у продажі фосфорних бомб Азербайджану. Він припустив, що люди, які отримують велику владу, "стають г*ндонами і все людське та добре залишають десь у минулому", а ще додав, що "Крим наш".

Володимир Зеленський та Сарік Андреасян

Андреасян у Росії відомий як творець таких комедій як "Вагітний", "Кохання в місті янголів", "Мами", "Той іще Карлосон!". Володимир Зеленський у 2011-му році знявся в його рімейку радянського кінохіта "Службовий роман. Наш час".

Колись Володимир знявся в комедії російсько-вірменського кінодіяча

Фото з Instagram Андреасяна, фотожаби з соцмереж, зокрема Процишин офіційний та Баба і кіт