Полякова про скандальний виступ з Кіркоровим в Дубаї: На території Росії я не виступаю

‼️ ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ‼️ Так, люди... Дорогие мои и те, которые не очень дорогие, и которые совсем не мои... те, у кого в профиле нет фотографии, в ленте нет истории и всего десять подписчиков. Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно. Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада", а сам Филипп, оказывается, враг Украины. Я, конечно, могла бы отнести весь этот хэйт на общий стресс и карантин, который сильно влияет на психику, и без того угнетенную выборами, пандемией. И не обращать внимания на политически озабоченных и просто больных на голову, но мне вот что стало особенно интересно. Я бы сказала, подозрительно интересно. ⚡️ В январе я гастролировала в США и Канаде. Мы встретились с Филиппом в Майями, где он, кстати, и предложил мне выступить с ним вместе в Эмиратах. Мы вместе отдыхали, ходили в рестораны, на вечеринки, выходили в эфир, снимали сториз. Все это было в новостях. Но тогда это ни у кого вообще не вызвало ничего подобного рядом с тем, что сегодня устроили. Ни комментариев, ни новостей, ничего. ‼️ Весной, во время локдауна, мы с Филиппом вышли в прямой эфир моего онлайн-шоу "ПоляВидение" и тоже - ни слова кривого, все нормально, никаких проблем. А тут что-то пошло не так?! Это что же, интересно? С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой ещё при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества??? 😱 Может так кому-то очень нужно. Об этом мы тоже поговорим... Смотрим дальше 👇🏻👇🏻👇🏻 📍 Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась. А она у меня четкая и конкретная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю возможным для себя. ‼️ В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее с вами согласовывать, обсуждать. Кстати, и с Филиппом я тоже ничего не обсуждаю. Он знает моё отношение к политике правительства России в отношении Украины. Тем не менее он уважает мое мнение. Я знаю, что для него эти вопросы выглядят по-другому. Прежде всего, чего хочет Филипп и чего вообще хочет любой нормальный человек - это мир. Между людьми, между странами. И он пишет об этом! Так как он чувствует, так как он видит. Не про то он пишет, как и каким должен быть этот мир, на чьих условиях. Он просто хочет мира. И я хочу мира. ⚡️ Да, я хочу чтобы нам вернули наши земли, вывели военных, вернули границы. И, да, я приняла для себя решение, что хочу работать в Украине, что не буду выступать на территории России до тех пор, пока политика в отношении моей страны там не поменяется. Но это мои решения, мои личные решения. И я не буду это обсуждать ни с ним, ни с вами. Я буду сама решать это. 📍 Дальше. Фестиваль "Парус", в рамках которого проходил наш с Филиппом день. Фестиваль уже существует не первый год. Его организаторы работают в Эмиратах для всех русскоязычных жителей и туристов этой страны. А публика там отовсюду: из Казахстана, Молдовы, Беларуси, Украины, Грузии, Армении. И если вас смущает, что этим людям понятен русский язык, то перестаньте тогда писать на русском свои комментарии, перестаньте на нем говорить, а лучше перестаньте понимать его. Забудьте все, что вы на нем знаете, что учили, что читали... И когда услышите русский язык в турецком отеле, скажите, что вы его не понимаете и срочно меняйте отель. Тогда это будет честно. ‼️ А пока просто помните, что мои песни на русском языке и я пою их для всех, кому это интересно. Там, где считаю нужным. У меня, кстати, треть подписчиков не из Украины. Мне их удалить? Нет. Если вас это смущает, то удалитесь сами. ‼️ И никакого отношения ни к каким государственным российским праздникам единства и тому подобное, никакого политического или национального подтекста у этого фестиваля в Дубае не было и нет. Это все перекручивание слов Филиппа и откровенная подлость некоторых журналистов. И вот здесь я хотела бы остановиться подробнее. ⚡️ Что же получается? Народный артист Украины Филипп Киркоров вдруг резко стал врагом. И поэтому выступать с ним на одной сцене в Объединенных Арабских Эмиратах для туристов украинской артистке нельзя, иначе - проклянут. 🙈 А что же можно? Выступать в Белой Церкви - нельзя. Выступать в Харькове - нельзя. Выступать в Киеве во Дворце спорта - нельзя. В Дубае - тоже нельзя!!! ‼️ Вам не кажется, что как-то всё это происходит одновременно, и что должна быть какая-то взаимосвязь между этими "нельзя"?... Может быть, она в том, что украинская артистка Оля Полякова стала слишком громко говорить о том, что государство убивает музыкальный бизнес? Что ничего не сделано, чтобы защитить нашу деятельность и наших коллег. Что локдаун, который неизбежен, неизвестно когда закончится, который окончательно убьет все то, что у нас тут получалось в последние годы - это реальность! Я об этом говорю и буду говорить! Все, что вы там нарешали - это ни о чем. Для замыливания глаз. Просто топ артисты этого не говорят, они выдержат. А все, кто поменьше - их никто не услышит. И, конечно, надо такую артистку немного попустить и поставить на привычное место украинского артиста: на место клоуна, который нужен только на выборах, чтобы поагитировать за кандидатов. И лучший способ это сделать - развести срач на любимую зрадофильскую тему. Но это не тот случай, и так уже не будет. И, кстати, это я ещё не громко говорю. Parus Music fest in Dubai #оляполякова #дубай #parusfest