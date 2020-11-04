Полякова у Дубаї випила з Кіркоровим за Кіркорова

4 листопада 2020, 17:28

Співачка Оля Полякова гайнула в Дубай, щоби виступити з Філіпом Кіркоровим у рамках музфестивалю "Парус". "Найкраще шоу Росії та України на одній сцені" - так анонсують це організатори, відбувся 4-го листопада.

 
Оля Полякова та Філіп Кіркоров разом тішуть очі й вуха публіки в Дубаї
фото з instagram

Напередодні ж Оля з Філіпом святкували зустріч. Відео застілля артист ділився в своїх Insta-сторі.

 
Афтепаті в "шале Берьозка Дубай"
скріншоти з instagram Кіркорова

"Оля, п'ємо за мене!", - закликав він.

 
"За Філіпа!"

Організовує "Парус" компанія M Premiere, яка спеціалізується на розкішних розважальних заходах. Її засновник - російський музикант Євген Морозов.

 
 
скріншот з instagram полякової

До слова, фото з Поляковою та Кіркоровим, яким поділилася в Instagram російська журналістка Альона Жигалова, ведуча YouTube-шоу "Алена, блин!", не забарилася в'їдливо прокоментувати продюсерка Світлани Лободи, Нателла Крапівіна.

 
 
 

Нагадаємо, Оля Полякова неодноразово говорила, що принципово більше не виступає в Росії, "від Москви до Хабаровська". Але інколи їздить у сусідню країну, бо там живе її мама.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Полякова в купальнику дала невтішний прогноз щодо подорожей світом

Лобода вірить, що повернеться в Україну: Сподіваюся, Зеленський все налагодить


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів