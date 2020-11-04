Полякова у Дубаї випила з Кіркоровим за Кіркорова

Співачка Оля Полякова гайнула в Дубай, щоби виступити з Філіпом Кіркоровим у рамках музфестивалю "Парус". "Найкраще шоу Росії та України на одній сцені" - так анонсують це організатори, відбувається 4-го листопада.

Оля Полякова та Філіп Кіркоров разом тішуть очі й вуха публіки в Дубаї фото з instagram

Напередодні ж Оля з Філіпом святкували зустріч. Відео застілля артист ділився в своїх Insta-сторі.

Афтепаті в "шале Берьозка Дубай" скріншоти з instagram Кіркорова

"Оля, п'ємо за мене!", - закликав він.

"За Філіпа!"

Організовує "Парус" компанія M Premiere, яка спеціалізується на розкішних розважальних заходах. Її засновник - російський музикант Євген Морозов.

скріншот з instagram полякової

До слова, фото з Поляковою та Кіркоровим, яким поділилася в Instagram російська журналістка Альона Жигалова, ведуча YouTube-шоу "Алена, блин!", не забарилася в'їдливо прокоментувати продюсерка Світлани Лободи, Нателла Крапівіна.

Нагадаємо, Оля Полякова неодноразово говорила, що принципово більше не виступає в Росії, "від Москви до Хабаровська". Але інколи їздить у сусідню країну, бо там живе її мама.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Полякова в купальнику дала невтішний прогноз щодо подорожей світом

Лобода вірить, що повернеться в Україну: Сподіваюся, Зеленський все налагодить