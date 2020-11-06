Кабаєва вмовляє Путіна піти на пенсію через хворобу Паркінсона – ЗМІ

Уже в січні наступного року російський президент Володимир Путін може залишити свою посаду через проблеми зі здоров’ям.

Такі сміливі прогнози робить британська преса, зокрема The Sun, на підставі чуток про хворобу Паркінсона, ознаки якої ще п’ять років тому помічали в Путіна.

Як пише видання з посиланням на поінформованих аналітиків, саме колишня гімнастка Аліна Кабаєва, з якою Путіну багато років приписують стосунки та спільних дітей, вмовляє його піти з посади.

Нібито спостерігачи, які вивчали різні кадри Путіна, помітили, що його ноги постійно рухаються. А ще він нібито стискає підлокітник стільця від болю. Хоча подібні "симптоми" помічають в Путіна вже кілька років поспіль.

Також помітно, що його пальці смикаються, коли він тримає ручку і стискає чашку, у якій нібито коктейль зі знеболювальними.

Насправді, спекуляції про те, що 20-річне правління Путіна може вже дуже скоро закінчитися, зросли на початку цього тижня, коли російський президент виніс на розгляд законопроект, що дозволяє йому стати довічним сенатором. Навіть після відставки.

Подальші спекуляції на цю тему розпалив московський політолог, професор Валерій Соловей, який припустив, що у Путіна можуть бути симптоми хвороби Паркінсона.

Також академік припустив, що на Путіна тисне не лише Кабаєва, а й дві його доньки – Марія Воронцова і Катерина Тихонова. Мовляв, сім’я має великий вплив на президента, і вже у січні він планує оприлюднити своє рішення.

Чутки про різні хвороби Путіна ходять уже кілька років

Професор також передбачив, що незабаром Путін призначить нового прем'єр-міністра, який буде готовий стати його наступником.

Звісно, співробітники Путіна всіляко нейтралізують чутки про його хворобу та наміри піти. Пресслужба постійно оприлюднює фото того, як він займається спортом. А речник Дмитро Песков заявив, що практика довічного сенаторства існує у багатьох країнах і є цілком виправданою.

Також Песков прокоментував чутки про хворобу свого шефа доволі передбачувано. На запитання Bloomberg речник Путіна заявив, що його здоров'я відмінне.

За 20 років навколо Путіна побудували образ сильного, спортивного та витривалого керманича

Тут варто додати, що ще 5 років тому "BBC" писали, що у ході Путіна є ознаки хвороби Паркінсона.

Нагадаємо, 4 роки тому також британська преса писала, що Путін шукає вічну молодість. А в 2015-му у соцмережах жартували про його смерть після того, як він не з'являвся на публіці 7 днів.

Фото з сайту Путіна