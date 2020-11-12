Із голим животом та на високих підборах: вагітна Робертс попозувала Самсоновій для глянцю

Американська акторка Емма Робертс, яка готується до народження первістка, знялася для журналу Cosmopolitan.

Племінницю Джулії Робертс, зірку серіалу "Американська історія жахів" у ефектних вбраннях познімала фотографка Саша Самсонова.

29-річна Емма скоро вперше стане мамою

Племінниця Джулії Робертс попозувала для глянцю

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Джулія малюкові буде двоюрідною бабунею

Як раніше повідомляла в Instagram 29-річна Емма, у неї буде син. Тато малюка - актор Гарет Хедлунд, відомий за фільмами "Троя" та "Ерагон", він же колишній бойфренд Кірстен Данст.

Нагадаємо, Емма - донька старшого Джуліїного брата, Еріка Робертса. Акторки підтримують теплі родинні стосунки й іноді разом ріжуться в карти.

Фoто з сайту Cosmopolitan

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