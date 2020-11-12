Із голим животом та на високих підборах: вагітна Робертс попозувала Самсоновій для глянцю
12 листопада 2020, 10:04
Американська акторка Емма Робертс, яка готується до народження первістка, знялася для журналу Cosmopolitan.
Племінницю Джулії Робертс, зірку серіалу "Американська історія жахів" у ефектних вбраннях познімала фотографка Саша Самсонова.
Як раніше повідомляла в Instagram 29-річна Емма, у неї буде син. Тато малюка - актор Гарет Хедлунд, відомий за фільмами "Троя" та "Ерагон", він же колишній бойфренд Кірстен Данст.
Нагадаємо, Емма - донька старшого Джуліїного брата, Еріка Робертса. Акторки підтримують теплі родинні стосунки й іноді разом ріжуться в карти.
Фoто з сайту Cosmopolitan
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