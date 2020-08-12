Кайлі Дженнер стисла свої пишні перса для Самсонової. ФОТО

Середа, 12 серпня 2020, 13:29

Американська реалітізірка Кайлі Дженнер у черговий раз попозувала своїй улюбленій фотографці Саші Самсонової. Для чуттєвої фотосесії красуня роздяглася до поясу.

Позніматися Кайлі вирішила з нагоди свого для народження, який був 10-го серпня. Молодшій сестрі Кім Кардашян виповнилося 23.

 
Родина Кардашян-Дженнер уже може робити цілу виставку з фотопортретів, зроблених Самсоновою
фото з instagram
 
Кайлі виповнилося 23
 
Іменинниця була в тематичній сукні
 

Нагадаємо, журнал Forbes нещодавно зі скандалом "вигнав" Дженнер із мільярдерів. Зате поставив на першу сходинку в іншому рейтингу.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Кайлі Дженнер із нарощеною суперкосою похизувалася формами в купальнику

Кайлі Дженнер з бойфрендом та голою дупою знялася для Playboy

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів