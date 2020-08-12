Кайлі Дженнер стисла свої пишні перса для Самсонової. ФОТО
Середа, 12 серпня 2020, 13:29
Американська реалітізірка Кайлі Дженнер у черговий раз попозувала своїй улюбленій фотографці Саші Самсонової. Для чуттєвої фотосесії красуня роздяглася до поясу.
Позніматися Кайлі вирішила з нагоди свого для народження, який був 10-го серпня. Молодшій сестрі Кім Кардашян виповнилося 23.
Нагадаємо, журнал Forbes нещодавно зі скандалом "вигнав" Дженнер із мільярдерів. Зате поставив на першу сходинку в іншому рейтингу.
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