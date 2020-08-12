Кайлі Дженнер стисла свої пишні перса для Самсонової. ФОТО

Американська реалітізірка Кайлі Дженнер у черговий раз попозувала своїй улюбленій фотографці Саші Самсонової. Для чуттєвої фотосесії красуня роздяглася до поясу.

Позніматися Кайлі вирішила з нагоди свого для народження, який був 10-го серпня. Молодшій сестрі Кім Кардашян виповнилося 23.

Родина Кардашян-Дженнер уже може робити цілу виставку з фотопортретів, зроблених Самсоновою фото з instagram

Кайлі виповнилося 23

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Іменинниця була в тематичній сукні

Нагадаємо, журнал Forbes нещодавно зі скандалом "вигнав" Дженнер із мільярдерів. Зате поставив на першу сходинку в іншому рейтингу.

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