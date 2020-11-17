Прозорий натяк для Розенка? Лебідь показалася в сукні нареченої. ФОТО

17 листопада 2020, 12:33

Колишній віцепрем'єр Павло Розенко та телеведуча Олена-Крістіна Лебідь разом уже понад два роки, але не квапляться надавати своїм стосункам якийсь офіційний статус. Хоча, ймовірно, дехто вже наче й не проти.

Олена Крістіна заінтригувала підписників свого Instagram, показавшись у весільній сукні.

 
Олена-Крістіна репетирувала весілля?
фото з instagram лебідь

"Я вам таке ввечері розкажу!", - пообіцяла Лебідь.


Звісно, скоріше за все, Олена-Крістіна наділа біле плаття не до вівтаря, а по роботі. А може, і щоби налаштувати на романтичний лад 50-річного розлученого Розенка.

 
Лебідь та Розенко разом уже понад два роки

Нагадаємо, існують дві версії того, як познайомилися Павло та Олена Крістіна.


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