Прозорий натяк для Розенка? Лебідь показалася в сукні нареченої. ФОТО
Вівторок, 17 листопада 2020, 12:33
Колишній віцепрем'єр Павло Розенко та телеведуча Олена-Крістіна Лебідь разом уже понад два роки, але не квапляться надавати своїм стосункам якийсь офіційний статус. Хоча, ймовірно, дехто вже наче й не проти.
Олена Крістіна заінтригувала підписників свого Instagram, показавшись у весільній сукні.
"Я вам таке ввечері розкажу!", - пообіцяла Лебідь.
Звісно, скоріше за все, Олена-Крістіна наділа біле плаття не до вівтаря, а по роботі. А може, і щоби налаштувати на романтичний лад 50-річного розлученого Розенка.
Нагадаємо, існують дві версії того, як познайомилися Павло та Олена Крістіна.
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