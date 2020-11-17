Прозорий натяк для Розенка? Лебідь показалася в сукні нареченої. ФОТО

Вівторок, 17 листопада 2020, 12:33

Колишній віцепрем'єр Павло Розенко та телеведуча Олена-Крістіна Лебідь разом уже понад два роки, але не квапляться надавати своїм стосункам якийсь офіційний статус. Хоча, ймовірно, дехто вже наче й не проти.

Олена Крістіна заінтригувала підписників свого Instagram, показавшись у весільній сукні.

 
Олена-Крістіна репетирувала весілля?
фото з instagram лебідь

"Я вам таке ввечері розкажу!", - пообіцяла Лебідь.

Звісно, скоріше за все, Олена-Крістіна наділа біле плаття не до вівтаря, а по роботі. А може, і щоби налаштувати на романтичний лад 50-річного розлученого Розенка.

 
Лебідь та Розенко разом уже понад два роки

Нагадаємо, існують дві версії того, як познайомилися Павло та Олена Крістіна

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів