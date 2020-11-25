Перша леді у лазуровому пальті та чоботах відкрила виставку про домашнє насильство

25-го листопада, у Всесвітній День боротьби з насильством над жінками, перша леді Олена Зеленська разом із однодумцями відкрила тематичну виставку "Річ у тім...".

Дружина президента з'явилася на Михайлівській площі столиці у лазуровому пальті, чорних чоботах та чорній масці.

Фото з відкриття оприлюднили на сторінках Зеленської у соцмережах.

Давненько пані Зеленська не вдягалася так яскраво

"На виставці представлені 16 звичних для кожного з нас побутових предметів, на перший погляд – цілком безпечних: дитяча іграшка, банківська картка, щоденник, рушник. Але… Всі ці предмети – безпосередні учасники, інструменти у реальних випадках насильства: фізичного, психологічного, економічного", - зазначила перша леді.

Маску підібрала під колір взуття

"Річ у тім, що домашнє насильство може відбуватися зовсім поруч. Річ у тім, що предметом домашнього насильства може стати будь-що. Річ у тім, що домашнє насильство – біда, яка може трапитися з кожним. Найжахливіше у домашньому насильстві – його буденність. Ми маємо визнати: насильство – не норма! Йому немає виправдань", - заявила Зеленська.

Нагадаємо, напередодні Маша Єфросиніна разом із зірковими друзями представила відео на тему насильства над жінками.