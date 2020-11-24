Єфросиніна, Монатік і Полякова об'єдналися проти насильства над жінками. ВІДЕО

Телеведуча і почесна амбасадорка ООН Маша Єфросиніна разом зі своїми зірковими друзями зняла відео, у якому закликала всіх жінок країни "розірвати коло насильства".

Цей ролик вийшов до Всесвітнього Дня Боротьби з насильством над Жінками, який відзначають 25-го листопада.

"Вийди із кола насильства!" – співають MONATIK, Оля Полякова, Юлія Саніна, Тарас Тополя та Аlyosha.

"З "неіснуючої" теми насильство над жінками в нашій країні перетворилося на кричущу!!! Тому що цифри страшні, і роботи, щоб їх зменшити, багато", - зазначила Маша у своєму Instagram.

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"Мені складно підібрати слова, щоб подякувати артистам за це відео!.. З таким об'єднанням, впевнена, дуже скоро показник МІЛЬЙОН жінок в рік, які терплять різні види насильства, буде зменшуватися!!!", - висловила надію телеведуча.

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