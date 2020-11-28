Одружений Саакашвілі крутить роман із 30-річною депутаткою Ясько – ЗМІ

52-річний одружений експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі крутить роман із 30-річною депутаткою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько.

Про це пише "Страна" з посиланням на власні джерела, наближені до пари.

Кажуть, випускниця Оксфордського університету і голова виконкому Нацради реформ України разом з середини літа, і у них серйозні стосунки.

За даними видання, Ліза навіть час від часу живе в резиденції Міхо в селищі Лісники.

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Перші спільні знімки Саакашвілі з Ясько стали з'являтися в червні. І це були явно не офіційні зустрічі в колі друзів в будинку Міхеіла під Києвом.

Наприклад, це фото з Олею Поляковою та її продюсером Михайлом Ясинським запостив влітку Дмитро Гордон з будинку Саакашвілі

Саакашвілі навіть добудував кілька метрів паркану, щоби приховати деталі свого особистого життя.

Це також із Instagram Гордона

На початку вересня у мережі з'явилося фото, на якому Саакашвілі з Ясько і Андрієм Богданом п’ють червоне вино в українській хатці в маєтку грузинського експрезидента. Трійця начебто обговорювала розклад на вибори до Київради.

Без Лізи не обішлося і тут

Але були і більше цікаві деталі, на які вказує "Страна". Так, 13 жовтня Ліза, як голова української делегації, брала участь в онлайн-засіданні Постійного комітету ПАРЄ. При цьому вона перебувала в кабінеті Саакашвілі, на що вказує шкіряне крісло та книжкові полиці з бібліотекою.

А на початку листопада Ліза повідомила, що захворіла на коронавірус. Через два тижні після Міхо. І, судячи зо всього, самоізолювалася депутатка в будинку Саакашвілі.

На це вказує те, що Ясько записала відео з карантинними хроніками на тлі золотих гардин, які висять у вітальні будинку її бойфренда.

Однакове тло як доказ того, що відео зняті в тій самій оселі

Як зазначає видання, деякі депутати на умовах анонімності підтвердили інформацію про стосунки Міхо і Лізи.

А це Ясько з Саакашвілі разом їздили до Садового у Львів на початку вересня фото з facebook Саакашвілі

І все б нічого, але Саакашвілі є досі одруженим чоловіком. Його дружина Сандра Руфолс живе у Нідерландах з молодшим сином Ніколозом. Їхній старший син Едуард живе і навчається в США.

До речі, минулої осені Саакашвілі з дружиною гуляв на дні народження у Гордона.

Фото "Страна" та з соцмереж