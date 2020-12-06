Ротару виступила на "Песне года" у Москві

73-річна співачка Софія Ротару вперше за два роки виступила на російському щорічному фестивалі "Песня года" у Москві.

Для цього артистка спеціально прилетіла з Києва до російської столиці на запрошення Ігоря Крутого.

Софія Михайлівна не приховувала факту своєї участі у концерті. Ба більше – кілька днів тому її невістка Світлана у сторіс показувала, як вони разом обирали вбрання для виступу.

Софія Ротару повернулася на "Песню года", в якій співає з 1973-го року

Артистка засумувала за концертами чи за високими гонорарами? Хоча деякі російські ЗМІ пишуть, що вона виступила на "Песне года" безкоштовно

Все як у старі добрі часи

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@about_rotaru)

Окрім Ротару, на "Песне года" виступили і Ані Лорак з Таїсією Повалій.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

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Нагадаємо, у 2018-му році Ротару скасувала свій виступ на "Песне года" та російські корпоративи.