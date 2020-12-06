Ротару виступила на "Песне года" у Москві
6 грудня 2020, 13:21
73-річна співачка Софія Ротару вперше за два роки виступила на російському щорічному фестивалі "Песня года" у Москві.
Для цього артистка спеціально прилетіла з Києва до російської столиці на запрошення Ігоря Крутого.
Софія Михайлівна не приховувала факту своєї участі у концерті. Ба більше – кілька днів тому її невістка Світлана у сторіс показувала, як вони разом обирали вбрання для виступу.
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Окрім Ротару, на "Песне года" виступили і Ані Лорак з Таїсією Повалій.
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Нагадаємо, у 2018-му році Ротару скасувала свій виступ на "Песне года" та російські корпоративи.
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