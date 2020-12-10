Приходько показала піжамний лук із дітьми та пояснила, чому вона "погана мати"

Співачка Анастасія Приходько вважає себе "поганою мамою". Саме такою її можна назвати з точки зору сучасної української системи освіти, адже артистка вечорами хоче спілкуватися зі своєю донькою Нанною, а не "гавкати" на неї та робити з нею уроки.

Приходько вирішила поділитися тим, що в неї накипіло, в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Як відомо, Нанні вже 10 років. У Насті також є 5-річний син Гордій. Дітей співачка не карає та з ознайомчою метою іноді катає громадським транспортом.