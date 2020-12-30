Зірка "Величного століття" на останньому місяці вагітності оголила живіт у чуттєвій фотосесії

Турецька та німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка у січні вдруге стане мамою, встигла закабувати цей магічний період свого життя в особливій фотосесії.

Зірка серіалу "Величне століття" оголила перед камерою вже чималий животик.

37-річна Мер'єм у січні народить другу дитину фото з instagram узерлі

Імені щасливого майбутнього татка актриса поки не розкриває

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У Insta-сторі Мер'єм також поділилася ніжними кадрами зі старшою донькою Ларою. Як відомо, дівчинка давно просила в мами сестричку. Її вона дуже скоро і отримає.