Дочка Суркіса похвалилася трьома його онуками. ФОТО

Старша донька почесного президенту Федерації футболу України Григорія Суркіса, Світлана похвалилася у мережі трьома своїми дітьми – синами Олексієм та Михайлом і дочкою Єлизаветою.

Любителька російських зірок Світлана привітала сина з 13-річчям та заразом показала і двох інших нащадків, яких зазвичай не світить у своєму Instagram.

Як відомо, старшого сина донька Суркіса народила від першого чоловіка, а двох молодших дітей – від другого.

49-річна Світлана Суркіс зі своїми нащадками

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Михайлу 7-го січня виповнилося 13

Старший син Світлани Олексій

Нагадаємо, Світлана Суркіс любить ходити на футбольні матчі та раніше частенько світилася на модних показах.