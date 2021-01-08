Дочка Суркіса похвалилася трьома його онуками. ФОТО

8 січня 2021, 11:15

Старша донька почесного президенту Федерації футболу України Григорія Суркіса, Світлана похвалилася у мережі трьома своїми дітьми – синами Олексієм та Михайлом і дочкою Єлизаветою.

Любителька російських зірок Світлана привітала сина з 13-річчям та заразом показала і двох інших нащадків, яких зазвичай не світить у своєму Instagram.

Як відомо, старшого сина донька Суркіса народила від першого чоловіка, а двох молодших дітей – від другого.

 
49-річна Світлана Суркіс зі своїми нащадками

 
Ліза дивовижно схожа на свою матір
 
Михайлу 7-го січня виповнилося 13
 
Старший син Світлани Олексій
 
Як відомо, у 71-річного Суркіса є ще син В'ячеслав, а його третя дружина молодша за доньку

Нагадаємо, Світлана Суркіс любить ходити на футбольні матчі та раніше частенько світилася на модних показах.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів