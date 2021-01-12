Депутатка Ясько піарить у мережі свій різдвяний концерт на каналі Ахметова
12 січня 2021, 12:00
Депутатка Єлизавета Ясько, яку 11-го січня звільнили з посади очільниці делегації України в ПАРЄ, нещодавно здійснила свою мрію.
На Різдвяні свята вона провела концерт на телеканалі "Україна", у якому взяли участь зірки шоубізнесу.
За ідеєю Ясько, артисти виконували колядки та щедрівки у джазовій обробці. Режисером проєкту під назвою "Як звучить Україна" виступив Ахтем Сеітаблаєв.
У своєму Instagram Ясько, яка і сама співає, постить фото і відео з концерту і дуже ним пишається.
"Нова радість стала🌟. Це Різдво для мене особливе - сталось те, про що я мріяла!", - зізналася Ліза у мережі.
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Нагадаємо, ще минулого року стало відомо, що 30-річна Ясько крутить роман із 52-річним Саакашвілі.
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