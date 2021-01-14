Alina Pash заспівала українською для російського триб’юту Мандельштаму

Голос співачки Alina Pash звучить першим на музичному альбомі-триб’юті, присвяченому 130-річчю російського поета Осипа Мандельштама.

Артистка написала українську версію вірша "Среди лесов, унылых и заброшенных...", заспівала її та зняла кліп.

"Поет за життя створював навколо себе відвертий світ, не боячись писати те, про що кричало серце. Сьогодні він об'єднав навколо своїх ідей відвертих та неймовірних артистів. Усі Ми хочемо, аби творчість цього поета не згасла і була почута", - написала Аліна в Instagram.

"Обраний мною вірш залишився поза літературною долею поета й не увійшов до жодної збірки. Ще зовсім юний Осип Мандельштам був вражений революційними подіями у Латвії, де він проживав у той час. Свої переживання він помістив у декілька строф, що на глибокому емоційному рівні відгукнулися в моєму серці. Сподіваюся відгукнуться і у вас", - зазначила співачка.

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Окрім Аліни, у проєкті взяли участь російські зірки: Oxxymiron, Ілля Лагутенко, Noize MC, Shortparis, Tequilajazzz, Леонід Агутін та інші.

Нагадаємо, у серпні 2019-го Аліні Паш довелося пояснювати закиди щодо поїздки в окупований Крим та "спаплюжений" гімн.