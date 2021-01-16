Alyona alyona отримала музичну премію Євросоюзу та 15 тисяч євро

Реперка alyona alyona стала лауреаткою щорічної нагороди ЄС у сфері популярної сучасної музики - премії Music Moves Europe Talent Awards 2021.

Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, артистка отримала приз у розмірі 10 тисяч євро і пакет підтримки для розвитку кар’єри від партнерів премії.

Також alyona alyona перемогла у додатковій номінації Public Choice Award і отримає ще 5 тисяч євро і запрошення зняти лайв-сесію у студії Deezer у Парижі.

"Головний меседж премії - об’єднувати та просувати європейську культуру. Тисячі претендентів на номінацію докладають зусилля для того, щоб продемонструвати свою творчість перед широким загалом. Із них всього лише 16 стають номінантами. Нагороду отримують 8. І один - приз глядацьких симпатій", - зауважила alyona alyona у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MusicMovesEuropeTalent Awards (@mme_awards)

Нагадаємо, торік alyona alyona потрапила до європейського рейтингу Forbes.