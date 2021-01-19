68-річний Путін у синіх плавках занурився в ополонку. ВІДЕО
Вівторок, 19 січня 2021, 14:47
Російський президент Володимир Путін традиційно зміцнив свій образ здорового та сильного керманича, скупавшись в ополонці на свято Водохреща.
У синіх обтислих плавках 68-річний Путін тричі занурився у воду та перехрестився.
Відео президентського купання оприлюднили у Telegram РИА.
"Ви знаєте, що традиційно він це робить, це його традиція. Традиції він не зраджує", - заявив речник Путіна, Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, уже кілька років Путіни приписують ознаки хвороби Паркінсона.
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