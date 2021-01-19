68-річний Путін у синіх плавках занурився в ополонку. ВІДЕО

Російський президент Володимир Путін традиційно зміцнив свій образ здорового та сильного керманича, скупавшись в ополонці на свято Водохреща.

У синіх обтислих плавках 68-річний Путін тричі занурився у воду та перехрестився.

Відео президентського купання оприлюднили у Telegram РИА.

Температура у Підмосков'ї, де купався Путін, була мінус 20, як і в Києві

"Ви знаєте, що традиційно він це робить, це його традиція. Традиції він не зраджує", - заявив речник Путіна, Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, уже кілька років Путіни приписують ознаки хвороби Паркінсона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Путін на очах у ченців посвітив торсом в ополонці. ФОТО. ВІДЕО

Голий Путін, Шойгу і щука: ФОТО російського президента на рибалці підірвали мережу