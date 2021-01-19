Тищенка з дружиною вгледіли на пляжі в Дубаї. ФОТО
Вівторок, 19 січня 2021, 17:00
Депутат-ресторатор Микола Тищенко повіз свою молоду жінку Аллу та сина Давида до спекотних Арабських Еміратів.
Саме на одному з дубайських пляжів подружжя помітили інші туристи та сфотографували.
Світлини Колі в шортах та Алли в купальнику оприлюднила "Страна".
Нагадаємо, нещодавно в Дубаї бачили голову КС Олександра Тупицького. Також з Дубая нещодавно повернулися Катя Осадча і Юрій Горбунов.
Фото "Страна"
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