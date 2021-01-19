Тищенка з дружиною вгледіли на пляжі в Дубаї. ФОТО

Депутат-ресторатор Микола Тищенко повіз свою молоду жінку Аллу та сина Давида до спекотних Арабських Еміратів.

Саме на одному з дубайських пляжів подружжя помітили інші туристи та сфотографували.

Світлини Колі в шортах та Алли в купальнику оприлюднила "Страна".

Як пише "Страна", найдешевший варіант для проживання двох дорослих і дитини в готелі, де зупинився Тищенко, - це двомісний номер за 20 тисяч гривень на добу, а люкс з 4-ма спальнями і басейном обійдеться в 56 тисяч 814 гривень

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В Instagram Аллу попросили порадити гарний готель в Дубаї, на що вона відповіла, що може сказати лише, де не варто зупинятися. Також вона зауважила, що 6 років тому вони з Миколою жили в Дубаї кілька місяців, і вона там добре орієнтується

Алла поки не запостила жодного фото з відпочинку

Нагадаємо, нещодавно в Дубаї бачили голову КС Олександра Тупицького. Також з Дубая нещодавно повернулися Катя Осадча і Юрій Горбунов.

Фото "Страна"

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