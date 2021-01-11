Суддя Тупицький посвітив голим животом на пляжі в Дубаї. ФОТО

Голову Конституційного Суду Олександра Тупицького, якого президент Зеленський відсторонив від посади на два місяці, сфотографували на пляжі в Дубаї.

Фото оприлюднив Цензор.НЕТ.

Як пише видання, Тупицький уже кілька днів відпочиває на королівській віллі Kempinski Palm Jumeirah.

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Тупицький відпочиває з дружиною фото цензор.нет

Пізніше стало відомо, що за за тижневий відпочинок трьох осіб Тупицький заплатив близько 242 тисяч гривень.

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