Суддя Тупицький посвітив голим животом на пляжі в Дубаї. ФОТО
Понеділок, 11 січня 2021, 16:11
Голову Конституційного Суду Олександра Тупицького, якого президент Зеленський відсторонив від посади на два місяці, сфотографували на пляжі в Дубаї.
Фото оприлюднив Цензор.НЕТ.
Як пише видання, Тупицький уже кілька днів відпочиває на королівській віллі Kempinski Palm Jumeirah, добова оренда якої складає понад 300 тисяч гривень.
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