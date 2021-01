Спів Lady Gaga й Джей Ло, меми про Трампа, плетені рукавиці та велетенська Біблія: цікаві моменти з інавгурації Байдена

20-го січня в США відбулася церемонія інавгурації 46-го президента країни, Джо Байдена та 49-го віцепрезидента, Камали Гарріс.

Подію жваво обговорюють у мережі та, як годиться, вже з'явилася купа мемів. Чимало з них, і доволі злі, присвячені експрезидентові Дональду Трампу та його дружині Меланії, які ще вранці того дня залишили Білий дім, не попрощавшись із наступниками.

Що ж до найяскравіших моментів інавгурації, то не можна обійти увагою виступи Lady Gaga, яка виконала гімн Америки, та Дженніфер Лопес, котра заспівала іншу знакову для американців пісню, "This Land Is Your Land".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Повертаючись до мемів: одним із них став лист, який залишив Трамп Байдену. За традицією, він пишеться від руки та кладеться на стіл у Овальному кабінеті, тобто саме його новий президент бачить першим, коли сідає за роботу, зазначає W Magazine.

Користувачі Twitter узялися відгадувати, що ж саме наостанок Дональд вирішив сказати Джо.

"Пробач. Я не можу. Не треба мене ненавидіти"

"Дорогий Джо, помилуй мене. P.S. Ти конкретно програв"

"Дорогий сонний Джо. Ти - смердючка. Всі знають, що я виграв вибори. З великим відривом. І на моїй інавгурації було більше людей, ніж на твоїй. (І всі розуміють, що це означає.) Дасвіданія. P.S. Послухай Комі (Джеймс Комі, ексдиректор ФБР - ред.) та помилуй мене"

A report says that the #WhiteHouse confirms former President #Trump left a note for President #Biden.



And the hilarious letters surfaced on social media 😉😉😉😉🤣🤣 pic.twitter.com/odk9EZCI0d — Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) January 20, 2021

the note in question https://t.co/bV6TlnMEjd pic.twitter.com/5dePXWVGLB — grün weiße krieger fan account (@timo77lol) January 20, 2021

Хвилю жартів у мережі викликали фото та відео Дональда та Меланії, які вдвох сідають у гелікоптер, щоби востаннє вилетіти з Білого дому. Користувачі припустили, що подружжя забуло про свого сина Беррона, і він повторює долю Кевіна з "Сам удома".

Hey you forgot your kid pic.twitter.com/rBCUput3kJ — Sarah Cooper (@sarahcpr) January 20, 2021

*cut to Melania on Air Force One*



BARRON! pic.twitter.com/7k9bGiQYlQ — Ryan Love (@RyanJL) January 20, 2021

А інтернет-зіркою інавгурації став сенатор Берні Сандерс, який подбав і про тепло, і про комфорт, вдівши куртку та плетені рукавиці. За політика взялися фотошопери.

Out on the town having the time of my life with a bunch of friends pic.twitter.com/Qu7UpVTKgQ — Dave Itzkoff (@ditzkoff) January 20, 2021

NYC Instagram is so quick pic.twitter.com/Br6TarGXXb — Rania Said (@rania_tn) January 20, 2021

"Чим я займався з березня по грудень 2020-го року" фото з instagram

Берні Сандерс тепер - людина-мем

Кепкують у мережі з Біблії, на якій присягав Джо Байден. Це сімейна реліквія, надрукована в 1893-му році, і її розміри вражають.

"Ця Біблія скидається на перше видання, з автографом Ісуса"

"У фільмі "Скарб нації 3" Ніколас Кейдж має викрасти велику Біблію Джо Байдена"

first edition signed by jesus looking bible https://t.co/sKIGrZnrEW — hasanabi (@hasanthehun) January 20, 2021

NATIONAL TREASURE 3 should be Nicolas Cage stealing Joe Biden’s big bible pic.twitter.com/myFLaEGM1j — Vinnie Mancuso (@VinnieMancuso1) January 20, 2021

До слова, понад десять мільйонів переглядів набрав зворушливий допис Джо Байдена в Instagram, присвячений дружині. Він опублікував його перед інавгурацією.

"Я кохаю тебе, Джиллі, і я неймовірно вдячний за те, що в цій подорожі, яка попереду, ти зі мною", - написав президент.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joe Biden (@joebiden)

"Вітаю мого друга, президента Джо Байдена. Це твій час", - написав у Instagram Барак Обама.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Barack Obama (@barackobama)

Нагадаємо, вони з дружиною, так само, як Клінтони та Буші, теж були на інавгурації. Мішель була вбрана в комбінезон та пальто від Sergio Hudson, пише Town & Country. Туфлі від цього ж молодого темношкірого дизайнера вділа на церемонію віцепрезидентка Камала Гарріс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

Фото з соцмереж

