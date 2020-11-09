Модниця, пранкерка, не звичайна бабуся: цікаве про нову першу леді США Джилл Байден

20-го січня 2021-го року в Вашингтоні відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. Естафетну паличку першої леді країни, відповідно, отримає від Меланії Трамп Джилл Байден.

Друга дружина політика, яка замінила загиблу матір його старшим дітям - викладачка англійської, яка не має наміру кидати улюблену роботу, модниця, яка поєднує у своїх луках класику та життєрадісні барви, веселунка та вигадниця.

69-річна Джилл Байден у січні офіційно стане першою леді Америки фото з instagram джо байдена

"Вона пранкерка, вона дуже капосна. Коли вона ходить на пробіжки, то іноді знаходить, наприклад, мертву змію, вона її піднімає і кладе в сумку, щоби когось налякати", - розказувала якось одна з онучок Джилл, котра характеризує свою бабусю як "не звичайну".

Нова господиня Білого дому - викладачка англійської фото з instagram джилл Байден

Цього літа Байдени відсвяткували 43-річчя свого шлюбу. Щоби вмовити Джилл стати його дружиною, Джо свого часу довелося робити їй пропозицію цілих п'ять разів, пише Harper's Bazaar.

"Я була старшокурсницею, я зустрічалася з парубками, що носили джинси, сабо та футболки, а він підійшов до моїх дверей, і на ньому була спортивна куртка та ЛОФЕРИ, і я подумала: "Господи, з цього ніколи нічого не вийде, навіть через мільйон років. Він був на дев'ять років за мене старший! Але ми поїхали в кінотеатр у Філадельфію на фільм "Чоловік та жінка" і справді класно провели час", - пригадувала Джилл їхнє перше побачення.

Байдени побралися в 1977-му

"Коли ми повернулися додому... він потиснув мені руку та побажав добраніч... Я піднялася нагору та о 1:00 подзвонила своїй матері й сказала: "Мамо, я нарешті зустріла джентльмена", - поділилася вона.

У Джилл за плечима вже був один невдалий шлюб, Джо Байден же був удівцем із двома маленькими синами. В 1972-му році в страшній аварії загинула перша дружина політика Нейлія та їхня 1-річня донька Наомі.

"Нейлія назавжди залишиться мамусею, але Джилл була мамою", - писав Джо в своїх мемуарах 2007-го року.

Джилл із синами

Із його слів, сини, Бо та Хантер ніколи не ставилися до Джилл як до мачухи. Вона ж полюбила хлопчиків задовго до того, як нарешті сказала їхньому татові "так". На церемонії вінчання в 1977-му році Бо з Хантером теж стояли біля вівтаря. А у весільну подорож вирушили всі вчотирьох, пише Vogue. У 1981-му році на на світ з'явилася Ешлі Байден.

Нині в Байденів п'ятеро онуків. Старшу онуку звати Наомі, на честь дівчинки, чиє життя так страшно і так рано обірвалося. До слова, як розказали CNN у оточенні Байдена, про свою перемогу він дізнався від онуків.

фото з twitter наомі байден

Ставши першою леді США, Джилл Байден збирається продовжити викладати в коледжі. Власне, вона так і робила, коли її чоловік був віцепрезидентом, а вона, відповідно, "другою леді".

На випускному онучки Мейсі

На святкуванні перемоги Джо Байдена його дружина з'явилася в асиметричній мідісукні від Oscar de la Renta. Те, що і вона, і майбутня віцепрезидентка Камала Гарріс обрали саме бренди, засновані іммігрантами (на Гарріс був білий костюм Carolina Herrera) називають проявом "плюралізму американської моди". Між іншим, плаття, як те, у якому з'явилася Байден, в Інтернеті вже розкупили. Його ціна без знижок була 5690 доларів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oscar de la Renta (@oscardelarenta) 7 Лис 2020 р. о 8:03 PST

Як можна побачити з Instagram Джилл, вона полюбляє квіткові принти у одязі та часто вигулює такі веселі луки.

Джилл із донькою

Нагадаємо, навесні колишня помічниця Джо Байдена звинуватила його в сексуальному насильстві.