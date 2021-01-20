Інавгурація 46-го президента США: тотал-луки Джилл Байден та Камали Гарріс. ФОТО

20-го січня в Вашингтоні проходить інавгурація 46-го президента США Джо Байдена.

За трансляцією церемонії спостерігає весь світ, зокрема увага прикута до вбрань нової першої леді, Джилл Байден та Камали Гарріс, котра стане першою віцепрезиденткою в історії країни.

Обидві жінки для урочистого дня обрали тотал-луки, і обидві - від молодих американських дизайнерів.

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Перша леді Джилл Байден вигуляла витвір молодої американської дизайнерки Александри О'Ніл, засновниці бренду Markarian.

"Під пальто з темноблакитним оксамитовим коміром та манжетами надягнута трапецевидна сукня з шифоновим ліфом та подолом із фестонами. Горловина сукні прикрашена перлами та кристалами Swarovski, що утворюють ніжний квітковий візерунок. Такі самі кристали Swarovski прикрашають пальто та сукню, легко відбиваючи світло", - цитує О'Ніл USA Today.

"Синій колір було обрано як символ довіри, впевненості та стабільності", - говориться в заяві бренду.

Джо Байден із дружиною та Камала Гарріс із чоловіком піднімаються до Капітолію скріншоти з трансляції biden inaugural comittee

Автор лілового пальта, в якому на інавгурації з'явилася віцепрезидентка Камала Гарріс - Крістофер Джон Роджерс. 27-річного темношкірого дизайнера називають "зіркою, що сходить" на небосхилі сучасної американської моди. Роджерс визначає себе як людину "квір", пише Harper's Bazaar.

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Джордж та Лора Буші

Білл та Гілларі Клінтони

Барак та Мішель Обами

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Як відомо, попередник Байдена, Дональд Трамп на церемонії не присутній. Разом із дружиною Меланією вони вже залишили Білий дім.

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